L’inscription est ouverte pour Music Suite 408 dans la retraite d’été pour flûte du Pérou – Shaw Local

L’inscription est ouverte pour la 23e retraite annuelle de flûte d’été et mini camp.

Le camp se déroulera du 18 au 24 juin à l’Église congrégationaliste du Pérou et sera parrainé par Music Suite 408 et l’Illinois Valley Flute Ensemble.

Des bourses partielles sont disponibles pour les flûtistes et tous les âges et niveaux de capacité, y compris les joueurs adultes, sont les bienvenus.

L’horaire quotidien pour les participants toute la journée sera de 8 h 30 à 16 h et le mini camp de 13 h à 16 h avec le Summer Flute Showcase à 18 h le jeudi 22 juin au Starved Rock Lodge et le récital final des participants à 9 h 30 le samedi , le 24 juin à l’église congrégationaliste, 1431 Fourth St. Les deux sont gratuits et ouverts au public. Téléchargez les documents d’inscription sur www.408fineartsfactory.com sous la légende plus ou contactez Sue Gillio, coordinatrice au 815-223-4408 ou [email protected].

Sue Gillio, Gerald Carey, Ellen Huntington, Natalie Lindig et Anne Badger forment la faculté de la retraite d’été pour flûte.

Gillio est professeur de flûte à l’Illinois Valley Community College, propriétaire de Music Suite 408 au Pérou et directeur de l’Illinois Valley Flute Ensemble. Elle a obtenu son BA et MA de l’Université Western Illinois en interprétation de flûte où elle a étudié avec Gerald Carey. Elle est flûte solo de l’Illinois Valley Symphony et s’est produite dans le Quad City Symphony, le Heartland Philharmonic, le Knox-Galesburg Symphony, le DuPage Symphony et le Peoria Symphony. Elle a été soliste vedette avec le Northwest Indiana Youth Symphony, l’Illinois Valley Symphony, l’IVCC Wind Ensemble et l’Illinois Valley Youth Symphony. Elle voyage en Italie (1998, 2004) dans le cadre de l’orchestre du Festival de Rome. Gillio siège au conseil d’administration de North Central Illinois ARTworks, est membre du Chicago Flute Club et de la National Flute Association et fait partie du corps professoral du camp de flûte à Princeton, New Jersey. Elle a reçu le prix de l’entrepreneur de l’année 2014 par le centre de développement des petites entreprises de l’Illinois et a été lauréate du prix OMNI Honors pour l’excellence en musique en 2018.

Carey est principalement à la retraite et vit à Glen Ellyn. Avant sa retraite, il a été flûte solo du Quad City pendant 29 ans. Il a également été flûte solo du Milwaukee Symphony Orchestra, du New Orleans Summer Pops Orchestra, du Knox-Galesburg Symphony, de l’Eastman Symphonic Wind Ensemble (sous la direction de Frederick Fennell) et de l’Eastman Philharmonia (sous la direction de Howard Hanson). . Il a également joué avec plusieurs autres philharmoniques et symphonies notables. Il a pris sa retraite de la Western Illinois University où il était professeur de flûte et membre fondateur du Camerata Woodwind Quintet. Malgré sa retraite, il enseigne toujours la flûte.

Huntington mène une carrière de soliste, d’enseignant et de musicien d’orchestre et indépendant. Elle est la deuxième flûte du Quad City Symphony Orchestra et a également joué avec le Chicago Symphony Orchestra et le Wisconsin Chamber Orchestra. En tant que soliste, Ellen s’est produite dans des lieux tels que le Kennedy Center, le Chicago Cultural Center et plusieurs conventions de la National Flute Association. Elle fait partie de la faculté du North Central College à Naperville et de la North Park University à Chicago. Elle rejoint la harpiste Lillian Lau en tant que membre fondatrice du Ensemble d’oiseau-lyreun duo flûte et harpe dédié à l’interprétation d’œuvres composées exclusivement pour cette instrumentation.

Lindig est diplômé du Wonsook Kim College of Fine Arts de l’Illinois State University et a obtenu un baccalauréat en éducation musicale et en interprétation de flûte. Lindig enseigne à l’école élémentaire et primaire du comté de Putnam à Granville / Hennepin en tant que professeur de musique générale de la maternelle à la cinquième année et directeur de groupe débutant en cinquième année. De plus, elle enseigne la classe de flûte à Music Suite 408. Elle a été instructrice aux Smith Walbridge Drum Major Clinics au cours des trois derniers étés. À l’ISU, elle était membre de la Big Red Marching Machine, membre du meilleur orchestre de concert collégial et de l’Illinois State University Wind Ensemble. Elle a reçu la bourse de la faculté de musique Charles Bolen. Elle joue avec l’Illinois Valley Wind Ensemble, l’Illinois Valley Flute Ensemble et chante avec le United Church of Christ’s Choir. Lindig a rejoint l’équipe SFR en 2022.

Badger a obtenu son baccalauréat ès arts de l’Oberlin College en musique et en anglais et une maîtrise ès arts de l’Université de Yale. Elle a étudié l’orgue avec Richard Litterst, le piano avec Donald Walker, Minka Roustcheva et Wilbur Price. Badger était pianiste indépendant et spécialiste de la musique ancienne à New Haven, Connecticut et dans la région métropolitaine de New York. Elle a été professeur d’anglais à l’Université Bucknell, avec une spécialisation dans la littérature britannique du XVIIIe siècle et s’intéressant particulièrement aux relations entre les arts. Elle occupe le poste d’organiste à la First Congregational Church UCC à Ottawa et maintient un studio privé de piano et d’orgue. Elle travaille sur un livre dans le domaine de l’histoire de l’architecture intitulé « Alexander J. Davis, architecte américain » basé sur les archives historiques de David à New York, qui sera publié par Mount Ida Press.

Music Suite 408 a ouvert ses portes en 2012 avec six éducateurs et 80 étudiants. Le centre d’enrichissement de la vallée de l’Illinois comprend désormais également la Westclox Fine Arts Factory, la Paintbox Gallery, l’annexe Music Suite, le tout sous l’égide de la 408 Fine Arts Factory, et compte désormais 26 éducateurs, plus de 500 étudiants et un espace de 10 000 pieds carrés offrant des cours de musique. , cours d’art et cours collectifs, club d’échecs, club de montage de mouches, Boppin Tots (18 mois à 4 ans), classes de maître, camps et ateliers. Il y a aussi un espace polyvalent de 2 200 pieds qui peut être loué pour des cours privés et des événements. Aller à www.408fineartsfactory.com pour plus d’informations.