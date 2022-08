L’inscription est maintenant ouverte pour la Batavia United Way 5K / 10K Bat Race – Shaw Local

L’inscription est maintenant ouverte pour la 9e course annuelle de chauves-souris sur le thème d’Halloween de Batavia United Way 5K / 10K le 29 octobre sur la piste cyclable Fox River Trail.

Selon un communiqué de presse de Batavia United Way, l’événement chronométré par puce est conçu pour les coureurs de tous âges et capacités. Les courses débuteront à 8h30 et la course ludique des enfants débutera à 9h30

La matinée comprend un concours de costumes facultatif avec des prix, des collations à acheter telles que des beignets au cidre de pomme et un bar Bloody Mary et bien plus encore sur North River Street.

Le rabais d’inscription anticipée pour les non-étudiants s’applique lorsqu’ils sont inscrits avant le 31 août.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, visitez https://bataviaunitedway.org/bat-race/.

Tous les profits soutiennent la mission de Batavia United Way.