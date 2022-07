L’inscription est en cours pour la sortie de golf du syndicat des pompiers de Dixon le 15 septembre – Shaw Local

DIXON – La sortie de golf annuelle de la section locale des pompiers de Dixon en 1943 commence par un départ en fusil de chasse à 10 h le 15 septembre, au Shady Oaks Country Club, 577 US Route 52 à Sublette.

Coût 60 $ par golfeur, qui couvre 18 trous, une voiturette de golf et un dîner au steak.

Des récompenses seront décernées à l’équipe avec le meilleur score, le putt le plus long, le drive le plus long et le plus court et la plus proche de l’épingle.

Il y aura également un tirage 50/50 et des prix de présence.

Appelez le 815-288-3323 pour vous inscrire ou pour plus d’informations.