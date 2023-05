L »inscription à Love Island Catherine Agbaje révèle une étrange désactivation en matière de rencontres

Catherine Agbaje, de LOVE Island, a révélé un désagrément habituel en matière de rencontres.

Le joueur de 22 ans a été annoncé comme insulaire de l’été 2023.

Le natif de Dublin, 22 ans, devrait entrer dans la villa Love Island cet été[/caption] TVI

Catherine a révélé que l’un de ses « ick’s » quand il s’agit de sortir avec des hommes aux « cheveux longs »[/caption]

Le natif de Dublin espère trouver la romance dans la célèbre villa.

Catherine a révélé qu’elle avait des rebuts vraiment étranges quand il s’agissait de sortir ensemble.

Elle a admis que la longueur des cheveux de l’homme était l’un de ses problèmes lorsqu’il s’agissait de choisir son partenaire idéal.

Catherine a dit : « C’est peut-être bizarre, mais je n’aime pas vraiment les cheveux longs, surtout quand ils transpirent… »

S’adressant à ITV, Catherine a déclaré: «Je suis amusante, je flirte, je ne suis jamais ennuyeuse. Je peux te casser les oreilles !

« Quelqu’un qui est amusant et un personnage aimant. Ils savent que j’ai tant d’amour à donner.

« Je souris toujours, je suis toujours heureux, je ris toujours. Vous me verrez toujours avec un sourire sur mon visage.

Interrogée sur ce que les gens ne savaient peut-être pas sur elle, elle a répondu : « Mes dents sont réelles, les gens pensent toujours que ce sont des facettes ! J’avais un appareil dentaire quand j’étais plus jeune.

« J’ai aussi deux diplômes, j’ai mon premier cycle et ma maîtrise en psychologie et sociologie et immobilier. »

Les médias sociaux de Catherine sont sur le point de monter en flèche maintenant qu’elle est une star de Love Island.

Love Island débutera le lundi 5 juin 2022 sur ITV2 à 21h.

Il se poursuivra à la même heure tous les dimanches à vendredis, chaque épisode durant environ une heure.

Le samedi soir, une émission phare est diffusée à la place.

Cela vient après que Love Island, hôte, Maya Jama a révélé une énorme tournure qui devrait faire vibrer Love Island cette année.

L’histoire sera écrite lorsque la série estivale débutera lundi prochain alors que les candidats seront privés du pouvoir de choisir avec qui ils veulent s’associer.

Au lieu de cela, c’est le public qui fera correspondre les stars – ce qui ne manquera pas de créer des remous dès le début.

Catherine pose déjà une tempête sur ses réseaux sociaux avant la nouvelle série[/caption]