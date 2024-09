L’INRS de Laval obtient plus de 4 M$ du Québec pour se préparer aux futures pandémies

Martin C. Barry, journaliste pour l’Initiative de journalisme local

Alors que le climat continue de changer, les virus transmis par les insectes, également appelés arbovirus, deviennent une menace croissante pour la santé publique dans le monde entier.

Ces virus, qui se propagent et se transmettent par les moustiques, les tiques et les mouches, pourraient être la source de futures épidémies ou pandémies au Québec et dans le reste du Canada.

Certains d’entre eux sont d’ailleurs déjà dans le collimateur de l’Organisation mondiale de la santé.

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS), basé à Laval, chef de file dans la lutte contre les maladies infectieuses, a reçu un financement de 4 163 688 $ du gouvernement du Québec pour développer technologiquement un pipeline de recherche innovant dans son Laboratoire de niveau de confinement 3 (NC3) sur le Centre de recherche en biotechnologie INRS Armand-Frappier Santé à Laval. L’annonce d’aujourd’hui constitue une aubaine majeure pour le secteur des biotechnologies.

« Cet investissement majeur renforce la position de l’INRS comme pôle d’expertise en santé et en biotechnologie au Québec et dans le reste du Canada », a déclaré Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l’INRS.

« Cela permettra à notre institution de se doter d’installations de pointe pour relever les défis actuels en matière de santé publique, tout en contribuant à former la prochaine génération de scientifiques spécialisés dans les maladies infectieuses », a-t-il déclaré.

« En appuyant ce projet de l’INRS, nous affirmons l’importance du Québec en recherche et en innovation », a déclaré Christopher Skeete, Ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval au sein du cabinet Legault.

« Cet appui contribue à faire de Laval un pôle majeur en biotechnologie et en santé, et nous sommes fiers de voir notre région briller dans ces domaines essentiels », a ajouté M. Skeete.

L’infrastructure CL3 permet de manipuler et d’étudier des agents pathogènes pouvant être dangereux pour la santé humaine et animale dans des conditions infectieuses et hautement sécurisées.

Une meilleure compréhension des arbovirus

Professeur Laurent Chatel-Chaixvirologue moléculaire à l’INRS qui dirige le laboratoire CL3 depuis 2021travaillera avec son équipe pour effectuer des recherches de pointe sur les arbovirus comme le virus du Nil occidental, le chikungunya, l’Usutu et la fièvre jaune.

« Les arbovirus sont des sources potentielles d’épidémies et de pandémies, d’autant plus qu’ils sont influencés par les effets du réchauffement climatique dans certaines régions du monde », a déclaré Chatel-Chaix.

« L’innovation technologique de cette installation CL3 nous permettra d’approfondir nos connaissances sur certaines maladies et de mieux comprendre comment ces virus se propagent tout en nous préparant aux futures menaces pandémiques et épidémiques. »