L’inquisitrice du Partygate Sue Gray aura enfreint les règles de la fonction publique en tenant des pourparlers secrets avec Keir Starmer

L’inquisiteur du PARTYGATE, Sue Gray, aura enfreint les règles de la fonction publique en tenant des pourparlers secrets avec Sir Keir Starmer, selon un rapport publié aujourd’hui.

L’ex-mandarin senior découvrira officiellement aujourd’hui que le gouvernement a découvert une violation du règlement de Whitehall.

Sue Gray sera reconnue coupable d’avoir enfreint les règles de la fonction publique en tenant des pourparlers secrets avec Sir Keir Starmer Crédit : Reuters

L’enquête du Cabinet Office constatera que les directives ont été enfreintes car elle n’a pas informé ses patrons après avoir parlé pour la première fois au leader travailliste en octobre dernier.

Elle a reçu le feu vert d’un chien de garde des nominations pour commencer à travailler pour Sir Keir à partir de l’automne dans le cadre de leurs plans de transition vers le gouvernement.

Ils ont dit qu’il n’y avait « aucune preuve » que sa prise de décision ou sa capacité à rester impartiale aient été altérées pendant son rôle dans la fonction publique.

Elle a quitté son emploi en mars et on lui a dit d’attendre six mois avant de prendre ses fonctions en raison d’un risque potentiel pour l’impartialité perçue.

Gray a mené l’enquête sur les fêtes de rupture de verrouillage à Downing Street pendant la pandémie.