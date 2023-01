L’inquiétude peut être un « dictateur impitoyable » – Shaw Local

L’inquiétude peut être délicate. Du côté doux, cela peut être interprété comme utile ou attentionné et peut aider un élève à réussir son quiz scientifique en se préparant trop.

D’un autre côté, il peut devenir un dictateur impitoyable qui gouverne votre vie. S’engager avec l’inquiétude cause plus d’inquiétude. Je dis souvent à mes clients que c’est comme fertiliser les mauvaises herbes. C’est sournois et cela peut commencer à affecter négativement votre santé mentale et physique sans même que vous vous en rendiez compte. Parfois, les gens ne sont pas conscients à quel point ils s’inquiètent. L’inquiétude chronique peut avoir des effets dévastateurs, à la fois mentalement et physiquement.

L’inquiétude devient problématique lorsqu’elle interrompt le sommeil, la concentration ou l’accomplissement d’une tâche, qu’il y a un évitement de l’école ou du travail, ou qu’elle interfère avec les relations, entre autres intrusions dans la vie quotidienne. Parce que l’inquiétude est un processus interne qui affecte l’esprit et le corps, elle peut causer des maladies à court et à long terme : problèmes digestifs, fatigue et maux de tête, ainsi qu’un système immunitaire affaibli, une perte de mémoire à court terme, une maladie coronarienne et crises cardiaques pour n’en nommer que quelques-uns.

La bonne nouvelle? L’inquiétude est facilement désarmée. Il est simple à traiter et peut être mis à sa place. Vous pourriez dire : « J’ai été anxieux toute ma vie – tout comme ma mère et ma grand-mère l’étaient. Je ne sais pas comment ne pas m’inquiéter. Si c’est vous, vous n’êtes pas seul. Personne qui s’inquiète ne peut en fait ne pas s’inquiéter. Arrêter de s’inquiéter n’est pas le but.

Je me souviens du poème de William Carlos Williams intitulé « The Red Wheelbarrow », initialement publié dans le livre « Spring and All » (1923) :

ça dépend tellement

sur

une roue rouge

brouette

glacé de pluie

l’eau

à côté du blanc

poulets

Si je vous disais de ne pas penser à la couleur de la brouette ou des poulets pendant que vous lisez ce poème, pourriez-vous ? De même, personne ne peut vous dire de ne pas vous inquiéter, pas même vous-même. L’inquiétude sera là. Nous ne pouvons pas empêcher les pensées qui nous viennent à l’esprit, mais nous pouvons faire preuve de discrétion en choisissant les pensées à entretenir, celles auxquelles nous accordons du mérite et celles qui guident notre comportement.

Lorsque nous définissons un problème de santé mentale comme faisant partie de nous, par opposition à notre identité, le problème devient automatiquement plus gérable. L’experte en anxiété Lynn Lyons enseigne que nous devons identifier notre «partie inquiète», lui donner un nom et la mettre efficacement à sa place.

Ne l’évitez pas ou n’essayez pas de ne pas y penser, et surtout ne vous laissez pas convaincre qu’il devrait s’infiltrer dans votre vie ! Reconnaissez plutôt qu’il est là et que ce n’est qu’une partie de vous. Identifiez également les parties les plus saines de vous-même. Parlez à votre inquiétude comme si c’était quelqu’un ou quelque chose pour qui vous n’avez pas le temps.

Tout comme vous résistez ou choisissez de ne pas regarder une scène d’un film ou d’une émission de télévision qui ne vous intéresse pas, vous pouvez choisir de ne pas vous occuper de votre partie d’inquiétude. Avec de la pratique et de la persévérance, et l’aide d’un thérapeute si nécessaire, vous pouvez cesser d’être un « anxieux » et commencer à préserver votre santé, vos relations et votre vie.

• Lynette Spencer est assistante sociale clinicienne agréée et associée directrice d’Action Consulting and Therapy à Genève.