L’inquiétude persiste après les dégâts causés par une fusillade au bureau de campagne du parti démocrate en Arizona

TEMPE, Arizona — La police a été postée mercredi devant un bureau de campagne du Parti démocrate dans un centre commercial calme de banlieue de la région de Phoenix, après deux fusillades à la porte et aux fenêtres du bureau au cours de la semaine dernière.

La police de Tempe n’a pas encore identifié de suspects ni de mobile, mais les questions se bousculent alors que les travailleurs du parti s’inquiètent pour leur sécurité.

La violence politique a déjà entaché la campagne électorale de cette année, avec l’ancien président Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, ciblé par deux tentatives d’assassinat — l’un lors d’un rassemblement de campagne et l’autre sur un terrain de golf en Floride.

Reconnaissant les menaces répétées, la Chambre des représentants des États-Unis a voté la semaine dernière d’exiger que les services secrets américains utilisent les mêmes normes lors de l’affectation d’agents aux principaux candidats à la présidence que celles qu’ils utilisent pour les présidents et les vice-présidents.

La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle, effectuera une tournée de campagne dans le sud-ouest des États-Unis au cours du week-end, avec des arrêts près de la frontière de l’Arizona vendredi et dans l’État pivot du Nevada dimanche.

Lindsay Bailey s’attendait à récupérer un panneau de jardin de Harris lorsqu’elle et sa fille de 17 ans se sont rendues au bureau de campagne de Tempe mercredi. Le bureau était vide et ses fenêtres étaient perforées de trous de balles.

« Il y a une division majeure au sein de ce pays, et c’est effrayant », a déclaré Bailey, une infirmière de 47 ans.

La police de Tempe enquête sur les dégâts causés au centre commercial, qui relèvent d’un délit contre les biens. Le bureau de campagne, qui abritait autrefois un salon de coiffure, se trouve à proximité d’une garderie et d’un centre de remise en forme.

Lors de la première fusillade survenue le 16 septembre, les autorités ont indiqué que des balles de plomb ou de carabine à air comprimé avaient touché le bureau. Comme lors de la fusillade signalée le 23 septembre, personne ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment au moment des faits et il n’y a eu aucun blessé, a déclaré le sergent Ryan Cook, porte-parole du département de police de Tempe.

Le site de Tempe est l’un des 18 bureaux extérieurs de Harris en Arizona.

Le climat politique actuel inquiète Alexis Maher, 29 ans, qui travaille dans un magasin d’ameublement voisin.

« Cela me fait simplement penser que si quelque chose ne se passe pas comme ces gens le souhaitent, cette saison électorale va être quelque peu effrayante », a déclaré Maher.

Les détectives analysent les preuves recueillies sur les lieux et Cook a déclaré que des « mesures supplémentaires » étaient prises pour assurer la sécurité du personnel et des autres personnes présentes dans la zone.

Cook a déclaré que la police enquêtait sur « tous les motifs possibles ». Il n’a pas fourni plus de détails sur le type d’arme utilisée lors de la deuxième fusillade ni sur la possibilité d’avoir des images de caméra de sécurité de l’une ou l’autre des deux nuits en question.

