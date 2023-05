L’inquiétude monte au Myanmar que les approvisionnements en moka post-cyclone arrivent trop lentement

BANGKOK – Alors que les habitants des États de Rakhine et Chin au Myanmar travaillaient lundi pour réparer les dégâts causés par le cyclone Mocha de la semaine dernière, l’inquiétude grandit quant à savoir si les besoins urgents en matière d’abris, de nourriture, d’eau potable et d’assistance médicale peuvent être satisfaits avant le début des pluies de mousson saisonnières .

Moka a frappé le littoral du Bangladesh et du Myanmar le 14 mai avec des vents allant jusqu’à 209 kilomètres (130 miles) par heure. Les dégâts ont été les plus graves autour de la ville côtière de Sittwe, la capitale de l’État de Rakhine, dans l’ouest du Myanmar, mais ils ont été graves même lorsque la tempête affaiblie s’est déplacée vers l’intérieur des terres dans l’État de Chin.

Au moins 148 personnes à Rakhine ont été tuées par la tempête, qui a provoqué des crues soudaines et des pannes de courant, arraché les toits des bâtiments et froissé les tours de téléphonie cellulaire. Les médias officiels du Myanmar ont déclaré que plus de 186 000 bâtiments avaient été endommagés par le cyclone.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU a déclaré dimanche qu’il était toujours en pourparlers avec des responsables de la capitale nationale, Naypyitaw, pour l’approbation d’un plan visant à fournir une aide humanitaire aux zones touchées par la tempête dans les deux États.

Il a déclaré que certains partenaires humanitaires qui y ont déjà accès « donnent la priorité à la distribution de nourriture et d’articles de secours essentiels là où ils le peuvent ».

Le département météorologique du Myanmar a déclaré dimanche qu’il s’attendait à ce que la mousson pénètre dans le sud du pays au cours des deux prochains jours. La mousson apporte généralement des précipitations constantes pendant de longues périodes sur la côte du golfe du Bengale et la partie inférieure du pays entre juin et septembre.

Wai Hun Aung, un écrivain qui dirige les opérations de secours dans sept cantons du nord de Rakhine, a déclaré qu’il y avait des pénuries de matériaux pour reconstruire les maisons, notamment des toits métalliques, des bâches et des clous, et que de nombreuses personnes craignaient de se retrouver sans abri adéquat lorsque la mousson arrive.

« La mousson arrive et les villageois ont besoin d’aide, notamment pour se loger. Nous avons aussi un besoin urgent de nourriture, d’eau potable et de médicaments. Nous avons vu les membres d’UNOCHA dresser une liste des victimes dans certains townships mais nous ne voyons toujours pas l’aide humanitaire des organisations internationales. Le montant de l’aide des autorités n’est pas suffisant », a déclaré lundi Wai Hun Aung.

Bien que la marine et l’armée de l’air du Myanmar aient commencé à livrer du riz et d’autres aides, elles n’ont pas encore atteint les zones reculées, a-t-il déclaré.

Wannisara, un moine bouddhiste de Rathedaung, un canton du nord de Sittwe, a déclaré que peu d’aide était arrivée dans sa région et que les habitants avaient un besoin urgent d’abris et d’eau potable.

« Nous n’avons même pas de bâches pour fabriquer des abris. Les villageois doivent puiser leur eau dans les montagnes, loin de leurs villages », a-t-il déclaré. « Ceux qui ont perdu leur maison à cause de la tempête vivent maintenant dans l’anxiété dans des monastères et d’autres endroits. »

Theinn Shwe, enseignant dans un centre d’éducation pour les musulmans rohingyas minoritaires vivant dans des camps de déplacés à l’extérieur de Sittwe qui ont été battus par l’onde de tempête, a déclaré lundi que certaines personnes avaient reçu du riz, des casseroles et des poêles distribués par des camions au cours du week-end, mais il n’a pas fait savoir qui a fourni les biens de secours et d’autres étaient nécessaires.

Salai Mang Hre Lian, responsable de programme pour l’Organisation des droits de l’homme de Chin, a déclaré lundi que plus de 1 700 bâtiments, dont des églises et des écoles, dans 128 villages de l’État de Chin, avaient été endommagés.

L’État de Chin est profondément impliqué dans la lutte armée contre le régime militaire qui a commencé lorsque l’armée a pris le pouvoir en février 2021 aux mains du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. Les combats ont lieu dans une grande partie du pays, mais sont particulièrement féroces dans l’État de Chin.