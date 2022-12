L’inquiétude grandit dans l’armée israélienne alors que Netanyahu s’approche d’un accord de coalition

“Il est interdit aux soldats d’exprimer des opinions politiques” Le général Kochavi a écrit . “Il leur est certainement interdit de se comporter et d’agir par inclination politique”, a-t-il ajouté.

Cet épisode n’était qu’un des nombreux incidents récents qui ont menacé la cohésion d’une institution, les Forces de défense israéliennes, qui ont toujours été considérées par les Israéliens juifs comme un emblème de stabilité et d’unité.

Pour les Palestiniens, l’armée est le visage des frappes aériennes israéliennes sur Gaza, des raids sur les villes de Cisjordanie et du système juridique à deux vitesses sur le territoire que certains critiques assimilent à une forme d’apartheid, une affirmation démentie par Israël.

Mais parmi les Israéliens juifs, l’armée est l’une des institutions les plus fiables du pays, un creuset dans lequel la plupart d’entre eux servent pendant trois ans de conscription, protégeant le pays contre une gamme inhabituellement élevée de menaces à la sécurité provenant de tout le Moyen-Orient.

Aujourd’hui, les dirigeants de l’establishment sécuritaire israélien craignent que leur image et leur rôle ne soient menacés. Une proportion importante de soldats de base a voté pour l’extrême droite lors des élections générales du mois dernier – reflétant un changement plus large dans le pays dans son ensemble, mais augmentant la probabilité de frictions entre les soldats de rang inférieur et leurs commandants.