L’inquiétude française alors que PM révèle que seulement 1/3 des agents de santé sont vaccinés

Les responsables du gouvernement français ont exhorté jeudi les agents de santé du pays à se faire vacciner contre le coronavirus, soulignant que seulement 30% environ avaient reçu le vaccin jusqu’à présent.

« Demain, j’écrirai une lettre à tous les agents de santé de notre pays pour les encourager à se faire vacciner », a déclaré à la presse le ministre français de la Santé, Olivier Véran.

« Seul un agent de santé sur trois est actuellement vacciné. Ce n’est pas normal et cela compromet notre capacité à lutter efficacement contre le virus », a déclaré le Premier ministre Jean Castex.

De multiples enquêtes montrent que les Français font partie des vaccins les plus sceptiques d’Europe.

Contrairement à de nombreux autres pays, les agents de santé français n’étaient pas initialement dans le groupe de vaccination prioritaire.

Au début de la campagne de vaccination fin décembre, seuls le personnel des maisons de retraite et les professionnels de santé de plus de 50 ans étaient éligibles.

Ce n’est que le 6 février après l’autorisation du vaccin AstraZeneca que la vaccination a été étendue à l’ensemble des agents de santé français.

Le verrouillage du week-end étendu à la région nord

Castex a déclaré aux journalistes jeudi que les mesures de verrouillage du week-end seraient étendues à la région autour du port de Calais pour contrer une augmentation des cas de coronavirus là-bas.

« L’incidence augmente en effet très rapidement », à savoir « de 23% au cours des 7 derniers jours et dépasse désormais le seuil de 400 cas pour 100 000 habitants. C’est presque le double de la moyenne nationale », a déclaré Castex.

Les régions autour de Dunkerque et de Nice ont été placées en lock-out le week-end la semaine dernière pour repousser un pic de cas de coronavirus.

Trois départements français supplémentaires (Hautes-Alpes, Aisne et Aube) ont été placés sous surveillance renforcée ce jeudi, portant le total à 23.

Dans ces zones à haut risque, de grands centres commerciaux de plus de 10 000 m2 seront fermés à partir de vendredi soir, a annoncé jeudi Castex.

La région parisienne, qui figure sur la liste des services de surveillance accrue, n’a pas été soumise à des fermetures de week-end. L’idée a été lancée la semaine dernière par le gouvernement, mais a été repoussée par les responsables de la ville.

Campagne de vaccination pour accélérer

Le gouvernement français a annoncé que la campagne de vaccination du pays s’accélérerait dans les semaines à venir, avec le vaccin AstraZeneca disponible dans les pharmacies sans ordonnance à partir de la mi-mars, a déclaré Castex.

La mesure ciblera initialement les patients âgés de 50 ans et plus souffrant de problèmes de santé existants et sera étendue à tous les 50-74 ans d’ici la mi-avril, a ajouté Castex.

La France en aura vacciné au moins 10 millions d’ici la mi-avril et au moins 20 millions d’ici la mi-mai, a déclaré le Premier ministre.