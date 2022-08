L’inquiétude des chefs d’entreprise face au plan de Liz Truss pour le feu de joie des réglementations de l’UE

Les chefs d’entreprise ont exprimé leur inquiétude face aux plans de Liz Truss pour un feu de joie de la réglementation bruxelloise, après avoir déclaré que la réduction de la bureaucratie de l’UE serait “une priorité” dans son plan pour lutter contre la récession attendue.

S’exprimant avant une table ronde d’affaires vendredi, le favori pour succéder à Boris Johnson a annoncé des plans pour qu’un groupe de travail de chefs de file de l’industrie aide à élaborer de nouvelles réglementations uniquement britanniques à temps pour une “date limite” de 2023 pour l’abolition de l’UE. -des lois dérivées qui, selon elle, freinent l’économie.

Mme Truss a déclaré que le Royaume-Uni n’avait pas agi assez vite pour “profiter pleinement du Brexit”. En tant que Premier ministre, elle « ferait de la réduction de la bureaucratie de l’UE une priorité » afin de stimuler la croissance économique.

Mais l’Institut des administrateurs a clairement indiqué que s’écarter des règles de l’UE n’était pas une demande des entreprises confrontées à une crise du coût de la vie qui, selon la Banque d’Angleterre, pourrait entraîner une inflation supérieure à 13% et cinq trimestres consécutifs de croissance négative.

Le directeur de la politique et de la gouvernance de l’IOD, Roger Barker, a déclaré : « La suppression de lois fondées uniquement sur le fait qu’elles découlent de l’UE n’est pas une priorité pour les entreprises.

« Les entreprises britanniques ont besoin d’une législation et d’une réglementation efficaces et proportionnées. La réforme de la réglementation ne devrait pas être motivée par le motif politique de chercher à justifier la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Mme Truss a déclaré que la réforme des contrôles du secteur financier de l’UE connue sous le nom de Solvabilité II et MiFID serait un élément crucial des réformes du côté de l’offre qui, espère-t-elle, attireront de nouveaux investissements au Royaume-Uni.

Elle a promis de créer de nouvelles zones d’investissement à faible réglementation et des «ports francs complets» à travers le Royaume-Uni pour encourager l’activité commerciale.

Et elle a cherché à courtiser les milieux d’affaires en promettant d’annuler la hausse de 1,25 % de l’assurance nationale de M. Sunak et d’abandonner son projet d’augmenter l’impôt sur les sociétés de 19 à 25 %.

“En tant que Premier ministre, le peuple britannique peut me faire confiance pour libérer les investissements et stimuler la croissance économique dans tout le pays”, a-t-elle déclaré.

«Pendant trop longtemps, nous avons permis à ceux qui créent de la richesse et des emplois de qualité – des entreprises dynamiques et des travailleurs acharnés – d’être accablés par la lourde bureaucratie de l’UE.

« Nous n’avons pas agi assez vite pour profiter pleinement du Brexit. Je ferai de la réduction des formalités administratives de l’UE une priorité et veillerai à ce que nous disposions des bons outils pour attirer les investissements et assurer la croissance.

« Ce n’est qu’une façon parmi d’autres de nous attaquer à la crise du coût de la vie et de remettre de l’argent dans les poches des gens qui travaillent dur.

“La façon de lutter contre la crise du coût de la vie est de faire croître l’économie et nous ne pouvons pas taxer notre chemin vers la croissance. Mon plan économique fera bouger notre économie en réformant l’offre, en supprimant la réglementation de l’UE de nos lois et en réduisant les impôts. ”

Liz Truss lors de l’émission spéciale Sky News (Médias PA)

Le Dr Barker a déclaré: «Les mesures qui réduisent le fardeau de la fiscalité des entreprises seraient bien accueillies par la communauté des affaires. La priorité devrait être d’inverser la hausse d’avril de l’assurance nationale, qui a imposé des coûts plus élevés aux entreprises au mauvais moment. »

Pendant ce temps, M. Sunak a dévoilé des plans pour stimuler la construction de logements en rendant moins attrayante pour les promoteurs la constitution de «banques foncières».

L’ancien chancelier a déclaré qu’il exigerait des promoteurs qu’ils construisent sur un terrain qui dispose déjà d’un permis de construire avant d’obtenir d’autres autorisations dans la même zone.

Les conseils seraient dotés de pouvoirs accrus en matière d’ordre d’achat obligatoire pour racheter des terrains à prix réduit s’ils ne sont pas construits dans un délai convenu, et un prélèvement serait imposé lorsque les autorisations ne sont pas utilisées dans un certain délai.

Les mesures visent à rendre les conservateurs plus attrayants pour une jeune génération d’électeurs incapables d’acheter leur propre maison, tout en respectant sa promesse de mettre fin au développement de la ceinture verte auquel s’opposent de nombreux membres conservateurs.

M. Sunak a déclaré: «En tant que conservateurs, nous sommes les porte-étendards du capitalisme car nous savons que c’est le seul moyen d’offrir un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants.

« Mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ces générations futures partagent notre foi dans le capitalisme si elles ne peuvent pas mettre la main sur le capital.

“C’est pourquoi je ferai tout ce qu’il faut pour construire des logements abordables et nombreux, tout en protégeant la ceinture verte – en répandant la joie et l’épanouissement de la propriété, en formant la prochaine génération d’électeurs conservateurs et en gardant les travaillistes hors du pouvoir.”