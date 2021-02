L’inquiétude de Stephanie Davis pour Britney Spears après avoir remarqué du plâtre dans un clip de danse

Stephanie Davis a partagé ses inquiétudes pour la hitmaker Britney Spears après avoir regardé l’une de ses vidéos de danse sur les réseaux sociaux.

L’ancienne actrice de Hollyoaks, 27 ans, a écrit un message aux fans de la chanteuse américaine lorsqu’elle a aperçu un plâtre sur les anciennes personnalités du Mickey Mouse Club.

Alors que Britney exécute une routine de danse contemporaine dans les images, partagées sur sa page Instagram mercredi, on peut la voir vêtue d’un haut court blanc associé à un petit short rose.

Pendant le clip, filmé chez elle, elle se déplace au son de la musique et dans une section, sa hanche est brièvement exposée à cause de son short qui a du mal à s’accrocher à ses hanches au cours de la performance.

Pendant un court instant, un petit autocollant de couleur de peau blanche semble être collé sur le côté du haut du graphique.

Révélant son inquiétude, la native de Merseyside a interrogé: « Qu’est-ce qui fait briller ce truc de plâtre carré sur son côté droit quand son short tombe un peu? Quelqu’un le voit? X »

Un autre fan a répondu: « @ Stephaniedavis88 ouais je le vois, mais je ne sais pas ce que c’est. »

Une seconde a ajouté: « @ Stephaniedavis88 n’a rien remarqué jusqu’à ce que vous disiez que vous ne manquez pas une chose probablement un peu de peau sèche!

« @ Stephaniedavis88 oui j’ai remarqué ça », a répondu un troisième.

Ce n’est pas seulement le patch inconnu qui a conduit les fans à partager leur inquiétude pour la chanteuse, plusieurs demandant à Britney si elle avait besoin d’aide.







Les fidèles fans de Britney ont essayé d’aider la star dans le cadre du mouvement Free Britney.

La campagne a été mise en place au milieu de sa tutelle de longue date, dans laquelle la responsabilité de ses finances et d’autres domaines de sa vie incombe à son père après sa crise de santé mentale en 2007.

Un utilisateur de médias sociaux inquiet a demandé: « Ça va? »

D’autres l’ont exhortée à rester forte, en écrivant: « accrochez-vous. La liberté arrive. Nous vous aimons !! » et « Continuez à danser ma reine et ne laissez pas les haineux vous abattre! Votre histoire est en train de se révéler! Continuez fort. »







Un autre a écrit: « Tout le monde mérite la liberté. Un oiseau dans une cage n’est pas du tout une vie. »

The Mirror a contacté un représentant de Britney pour obtenir ses commentaires.

Ces dernières semaines, les difficultés de Britney ont été partagées dans le documentaire Framing Britney Spears.

Le film – réalisé par le New York Times – explore la montée en puissance du hitmaker de Baby One More Time et ses difficultés avec les médias, sa famille et son bien-être.

Suite à la diffusion du film, plusieurs visages et fans célèbres se sont rassemblés autour de la chanteuse – lui donnant l’espoir qu’elle pourrait un jour « être enfin libérée de l’emprise étau de son père ».

Selon Page Six, une source a déclaré au média que « Britney a enfin l’impression qu’il y a de la lumière au bout d’un très long tunnel sombre » et a ajouté qu’elle était « très reconnaissante et humiliée par le tollé du public ».

La source a déclaré au média: «Elle a le sentiment, pour la première fois depuis de nombreuses années, que les gens sont de son côté et que les choses iront mieux pour elle. Elle espère que, grâce à cela, elle sera enfin libérée de l’emprise étau de son père [Jamie Spears]. Elle est également très reconnaissante et émue par le tollé du public, tout le soutien de ses fans et des célébrités comme Sarah Jessica Parker qui se sont exprimées en son nom.

Révélant à quel point la star se sent piégée, ils ont ajouté: «Elle veut travailler, elle veut faire de la musique et jouer, mais il est trop contrôlant. Il l’a mise en échec. Britney n’a pas reçu l’aide appropriée dont elle a besoin pour être en mesure de contrôler ses propres finances, de gérer pleinement ses problèmes de santé mentale, d’être la mère qu’elle veut être. Jamie ne lui laissera aucune liberté ni responsabilité dans sa propre vie.







Depuis la sortie du documentaire, la campagne #FreeBritney sur les réseaux sociaux s’est accélérée.

Les goûts de Bette Midler, Andy Cohen, Miley Cyrus et Khloe Kardashian ne sont que quelques-uns des noms célèbres à avoir jeté leur poids derrière la campagne.

