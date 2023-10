L’inondation d’un lac glaciaire de l’Himalaya fait 14 morts et plus de 100 disparus en Inde

NEW DELHI — Au moins 14 personnes ont été tuées et 102 sont portées disparues après que de fortes pluies ont fait déborder un lac glaciaire de l’Himalaya, dans le nord-est de l’Inde, et que les sauveteurs ont été gênés par les ponts emportés par les eaux et les rivières au débit rapide, ont annoncé jeudi des responsables.

Le lac Lhonak, dans l’État du Sikkim, a débordé mercredi, provoquant d’importantes inondations qui, selon les autorités, ont affecté la vie de 22 000 personnes. Il s’agit du dernier événement météorologique meurtrier dans les montagnes d’Asie du Sud imputé au changement climatique.

« Les opérations de recherche sont entreprises dans des conditions de pluies incessantes, d’eau vive dans la rivière Teesta, de routes et de ponts emportés en de nombreux endroits », a déclaré un porte-parole de la défense.

Jeudi matin, l’agence nationale de gestion des catastrophes a déclaré que 26 personnes avaient été blessées et 102 disparues, dont 22 membres de l’armée. Onze ponts avaient été emportés.

Des voitures sont submergées jeudi dans la ville de Rangpo. Prakash Adhikari / AP

Des séquences vidéo de l’agence de presse ANI ont montré les eaux de crue déferlant sur des zones bâties où plusieurs maisons se sont effondrées, des bases militaires et d’autres installations ont été endommagées et des véhicules submergés.

Les images satellite ont montré que près des deux tiers du lac semblent avoir été asséchés.

Le service météorologique a mis en garde contre des glissements de terrain et des perturbations des vols, car davantage de pluie est attendue au cours des deux prochains jours dans certaines parties du Sikkim et des États voisins. Le Sikkim a été coupé de Siliguri, au Bengale occidental, car la route principale s’était effondrée.

GT Dhungel, membre de l’Assemblée législative du Sikkim, a déclaré à Reuters que l’essence et le diesel étaient déjà devenus rares dans la capitale de l’État, Gangtok, mais que la nourriture était facilement disponible.

Mercredi, une averse a laissé tomber une énorme quantité de pluie sur une courte période sur le lac glaciaire de Lhonak, déclenchant des crues soudaines dans la vallée de Teesta, à environ 150 kilomètres au nord de Gangtok, près de la frontière avec la Chine.

Un rapport de 2020 de l’agence nationale indienne de gestion des catastrophes indique que les lacs glaciaires s’agrandissent et posent un risque potentiellement important pour les infrastructures et la vie en aval, car les glaciers de l’Himalaya sont dans une phase de retrait en raison du changement climatique.

« Malheureusement, il s’agit de la dernière d’une série d’inondations soudaines meurtrières qui ont ricoché sur la région de l’Hindu Kush et de l’Himalaya au cours de la mousson, rendant ainsi plus vivante la réalité de l’extrême vulnérabilité de cette région au changement climatique », a déclaré Pema Gyamtsho, directeur général de le Centre international pour le développement intégré des montagnes, basé au Népal.

Les résidents sont évacués sur une pelle rétro mercredi à Muguthang. AFP-Getty Images

D’autres régions montagneuses de l’Inde, ainsi que certaines parties du Pakistan et du Népal voisins, ont été frappées ces derniers mois par des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain, tuant de nombreuses personnes.

Il y a dix ans, un article rédigé par des scientifiques du Centre national de télédétection indien avertissait que le risque que le lac déborde de son lit était « très élevé », soit 42 %.

La catastrophe de mercredi a été pire qu’une rupture de lac au Sikkim en 1968, car elle impliquait le rejet des eaux du barrage Teesta V de la NHPC, géré par l’État, selon les responsables.

La NHPC a déclaré qu’elle évaluerait les dégâts lorsque le niveau de l’eau reviendrait à la normale.