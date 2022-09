Avec chaque décennie qui passe, les progrès technologiques et les innovations nous facilitent un peu la vie. Au fil des ans, nous avons aspiré à rendre les objets aussi compacts que possible. Nous sommes passés d’énormes ordinateurs qui occupaient la moitié de l’espace d’une pièce à des mini-ordinateurs portables, les gros téléphones se sont transformés en téléphones portables compacts. Et ce n’est pas seulement limité aux gadgets. Nous avons des meubles pliants, des chaises comme des lits aussi. Cependant, ce que la plupart d’entre vous n’auraient jamais rencontré auparavant, ce sont des escaliers pliables. Et nous ne parlons pas ici d’échelles mais d’un véritable escalier à l’intérieur d’une maison.

Si vous n’en avez pas vu, nous sommes sur le point de vous montrer une de ces innovations uniques. Les escaliers prennent souvent beaucoup de place dans une maison, mais un architecte brillant a trouvé une solution impressionnante. La solution est un escalier pliant qui peut être escamoté contre un mur. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il est maintenu à plat contre le mur. Une vidéo de l’escalier a été partagée par le célèbre compte Twitter Tansu Yegen. Jetez un coup d’oeil.

Grande conception pic.twitter.com/xpazcjLlXj — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 13 septembre 2022

La légende dit : “Super design” et nous sommes tout à fait d’accord. La facilité avec laquelle l’homme tire et rétracte l’escalier contre le mur en dévissant simplement une vis est en effet impressionnante. L’escalier est également clairement robuste et stable à utiliser lorsque l’homme monte au sommet, démontrant qu’il est sûr comme tout autre escalier normal.

La vidéo a été très bien accueillie par les internautes qui ont tous fait l’éloge de l’architecte. Cependant, il semblerait que ce ne soit pas le seul escalier escamotable existant car un utilisateur de Twitter a posté une ancienne vidéo d’une autre similaire partagée par le magnat des affaires Anand Mahindra.

Exceptionnel. Si simple mais créatif. Outre le désencombrement de l’espace, cela ajoute en fait un élément esthétique attrayant à un mur extérieur autrement austère. De quoi faire des envieux des créateurs scandinaves !! (Je ne sais pas d’où cela vient. Reçu dans mon #whatsappwondebox ) pic.twitter.com/IBC6RR591y — anand mahindra (@anandmahindra) 16 juillet 2022

La vidéo a été partagée le 13 septembre et jusqu’à présent, elle a été visionnée par 1,2 million de personnes tandis que plus de 36 000 personnes l’ont aimée.

