L’innovation invite les colporteurs

J’y ai pensé récemment à cause de l’éblouissement de deux fondateurs de start-up, Adam Neumann et Trevor Milton.

Si nous voulons une technologie qui change le monde, les colporteurs font-ils partie de l’accord ? Il s’agit d’une version d’une question avec laquelle je me débat à propos des technologies telles que Facebook et Uber : le meilleur de ce que la technologie peut faire est-il inextricablement lié à tous les horribles ?

Mais au fond, je me demande aussi si les cadres sans scrupules et repoussant les limites sont un élément incontournable de l’innovation – plutôt qu’une aberration.

Je suis en colère contre les fondateurs de start-up qui promettent trop, se comportent mal et parfois cratère leurs entreprises et s’en sortent indemnes.

Neumann était le directeur général de la start-up de location de bureaux WeWork. Il se vantait que son entreprise allait transformer la nature du travail (sur Terre et Mars), tissent de nouveaux liens de cohésion sociale et gagnent beaucoup d’argent. WeWork n’a fait aucune de ces choses.

Un nouveau livre détaille les façons dont WeWork se contente de louer des cabines, de brûler des tas d’argent d’autres personnes, de traiter les employés comme des ordures et de rendre Neumann riche alors que l’entreprise a failli s’effondrer en 2019. WeWork est resté sous une forme moins farfelue sans Neumann.

Et la semaine dernière, les autorités fédérales ont accusé Milton d’avoir dupé les investisseurs de sa start-up de camions électriques Nikola en leur faisant croire que la technologie des véhicules à batterie et à hydrogène de l’entreprise était bien plus performante qu’elle ne l’était en réalité. Parmi les allégations, Milton a ordonné la falsification d’une vidéo promotionnelle pour faire en sorte qu’un prototype de camion Nikola semble être pleinement fonctionnel alors qu’il ne l’était pas. (L’équipe juridique de Milton a déclaré que le gouvernement cherchait à « criminaliser la conduite commerciale licite. »)

Il est facile de secouer la tête devant ces personnes et d’autres, y compris le La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes qui seront bientôt jugés pour fraude – et se demandent quels échecs personnels les ont conduits à induire en erreur, à faire du battage publicitaire et à s’écraser et brûler.

Mais des gens comme Holmes, Neumann et Milton ne sont pas obsédés. Ce sont les résultats extrêmes d’un système de start-up qui récompense les personnes qui ont les idées les plus grandes et les plus scandaleuses possibles, même s’ils doivent truquer un peu (ou beaucoup).