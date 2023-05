L’innovation alimentera l’adoption de l’e-mobilité

L’évolution des demandes des consommateurs aide également la mobilité électrique à gagner du terrain. En fait, la société de conseil automobile AutoPacific rapporte que la demande des consommateurs aux États-Unis a augmenté pour atteindre 5,6 % des ventes totales de véhicules légers en 2022. Ce nombre était de 3,3 % en 2021. L’une des raisons de cette hausse est que les consommateurs recherchent des alternatives écologiques aux les véhicules de transport traditionnels, qui contribuent à environ un quart de toutes les émissions de dioxyde de carbone liées à l’énergie dans l’atmosphère.

Ces changements de politique et de sentiment des consommateurs annoncent non seulement une nouvelle ère pour l’e-mobilité, mais soulignent la nécessité d’un progrès technologique continu. « La mise à l’échelle plus efficace des technologies de mobilité électrique est essentielle pour accélérer l’adoption généralisée des véhicules électriques et réduire les émissions de carbone à travers le monde », a déclaré Jeff Harris, vice-président du marketing d’entreprise et de portefeuille chez Keysight Technologies, un fournisseur américain de conception, d’émulation. , et équipement de test pour l’électronique. Il poursuit : « Il existe des opportunités immédiates d’innovation dans l’écosystème de l’e-mobilité qui contribueront à rendre les véhicules électriques plus abordables, pratiques et attrayants pour les consommateurs.

Alors que les organisations relèvent ce défi, des innovations émergent, des nouvelles conceptions de batteries aux équipements de recharge et d’alimentation des véhicules électriques (EVSE) ou aux infrastructures de recharge qui, ensemble, promettent de repousser les limites de l’adoption des véhicules électriques et de contribuer à une planète plus propre.

