Linn Grant : Comment la victoire historique de la Suédoise sur les hommes contribuera-t-elle à stimuler le jeu féminin au golf ? | Nouvelles du golf

Faits saillants de la quatrième journée de l’Open mixte scandinave où Linn Grant est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à gagner sur le DP World Tour

Linn Grant espère que sa victoire en Mixte scandinave pourra aider à attirer un nouveau public dans le football féminin après être devenue la première femme gagnante de l’histoire du DP World Tour.

Au cours d’une semaine où la structure du golf et la croissance du sport ont été discutées plus que jamais, après le lancement de la série LIV Golf Invitational soutenue par l’Arabie saoudite, Grant a planté son nom dans le livre des records lors d’un événement co-sanctionné entre le DP World Tour et Ladies Tournée européenne.

Jouant aux côtés de ses homologues masculins sur le même parcours à Halmstad GC et jouant pour un prix, Grant s’est dégagée du terrain avec un brillant 64 sans bogey le dernier jour en Suède.

Grant a pris une avance de deux coups lors de la dernière journée au Halmstad Golf Club et n’a jamais abandonné le contrôle lors d’un dimanche spécial, réussissant cinq de ses six premiers trous en route vers une victoire en neuf coups.

« J’espère juste que les gens reconnaîtront davantage le golf féminin, que les sponsors iront au Ladies European Tour et j’espère que cela dynamisera un peu plus le jeu féminin », a déclaré Grant après sa victoire.

La Suédoise Linn Grant entre dans l'histoire avec une victoire dans le Mixte scandinave et dit qu'elle espère que son exploit contribuera à rehausser le profil du golf féminin

« Je ne l’ai pas vu [the lead] jusqu’au 13e green, où se trouvait l’écran, et c’était un peu [of a shock]. Je pensais peut-être trois ou quatre d’avance, mais quand j’en ai vu huit, j’étais comme si je pouvais respirer un peu et continuer et faire mon truc. »

Lorsqu’on lui a demandé à quel point l’idée de battre les hommes était un facteur de motivation, Grant a ajouté : « Bien sûr, c’était la chose la plus importante ! C’est un sentiment agréable et toute la semaine j’ai juste senti que c’était les filles contre les gars et qui que ce soit. » ramassé le trophée représentait ce côté du terrain. »

L’ascension rapide de Grant dans les livres d’histoire

La joueuse de 22 ans était encore amateur lorsqu’elle a terminé à égalité au 18e rang lors du concours de l’an dernier, Grant n’étant devenu professionnel qu’en août dernier après avoir terminé ses études universitaires à l’Arizona State.

Grant a obtenu deux deuxièmes places au Didriksons Skafto Open et au Creekhouse Ladies Open sur le LET, avant de remporter le Terre Blanche Ladies Open sur la LET Access Series en octobre.

Linn Grant devient la première femme gagnante de l'histoire du DP World Tour après une victoire de neuf coups au Scandinavian Mixed en Suède

La Suédoise a obtenu son statut à la fois sur le circuit LPGA et sur le LET plus tard cette année-là et s’est rendue en Afrique du Sud, où elle a remporté deux victoires sur le Sunshine Ladies Tour avant de remporter sa première victoire LET dans le Joburg Ladies Open co-sanctionné.

Grant a connu un nouveau succès en Belgique il y a deux semaines, avec son mélange scandinave remportant sa sixième victoire en seulement 10 mois en tant que professionnelle.

Sorenstam : la victoire de Grant montre la qualité du jeu féminin

La co-animatrice du tournoi Annika Sorenstam a joué aux côtés de Grant pour les deux premiers tours en Suède, la championne majeure à 10 reprises impressionnée par ce qu’elle a vu et soutenant sa compatriote pour connaître plus de succès futurs.

Annika Sorenstam salue la performance de Linn Grant après qu'elle soit entrée dans l'histoire avec une victoire en Scandinavie Mixte sur le DP World Tour

« Quelle prestation ! » dit Sorenstam. « Je suis tellement excitée et tellement heureuse pour Linn. Elle a très bien joué, fuyant le terrain, mais c’était agréable de la voir et de jouer au golf vraiment solide. Ce terrain de golf n’est pas comme elle l’a fait croire !

« Cela montre que nous pouvons jouer les unes contre les autres dans une compétition équitable et j’espère que nous pourrons l’utiliser et que les gens verront la qualité du golf féminin – Linn ne pouvait pas le prouver autrement.

« Venir en Suède, avoir ce tournoi et avoir un vainqueur suédois à domicile, ça ne va pas beaucoup mieux que ça ! Nous sommes tous axés sur le divertissement, sur le plaisir et sur l’offre de quelque chose de spécial et je pense que Volvo Car Scandinavian Mixed l’a définitivement fait. »

Sur la question de savoir si Grant pourrait devenir une nouvelle star du football féminin, Sorenstam a ajouté: « J’espère que oui. J’ai appris à connaître un peu Linn, elle a joué certains des événements de la Fondation Annika, mais elle s’est vraiment épanouie au cours de la dernière an et demi environ.

Linn Grant a remporté une victoire de neuf coups au Scandinavian Mixed

« J’ai joué avec elle les deux premiers jours et elle était très impressionnante. Elle a frappé haut, long et n’a pas vraiment fait beaucoup d’erreurs. Pour être aussi agressive sur les greens, il faut un peu d’expérience. Je sais qu’elle a gagné récemment, mais elle est assez nouvelle dans le cercle des gagnants. »

Les femmes doivent-elles jouer à partir des mêmes départs que les hommes ?

Dame Laura Davies a fait l’éloge de la démonstration de Grant et a annoncé le succès de l’événement mixte, bien qu’elle ait mis en garde contre le fait de repousser les femmes à jouer à partir des mêmes tees que leurs homologues masculins.

« C’est incroyable », a déclaré Davies Sports du ciel. « Je sais qu’elle a battu tous les gars du [DP World] Tour mais elle avait 14 coups d’avance sur la prochaine fille de Gabriella Cowley, qui était là-bas à 10 sous.

« Les gens peuvent dire que le parcours de golf a été mis en place trop facilement parce qu’elle a fait ce qu’elle a fait, mais elle a battu ses pairs directs de 14 coups, donc la mise en place du parcours n’a pas nécessairement été trop facile. Je pense que c’est une joueuse qui est sur le haut et elle vient de tout mettre en place cette semaine. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que la marge de victoire pourrait voir les femmes jouer sur les mêmes tees que les hommes à l’avenir, Davies a ajouté : « J’ai essayé plusieurs fois, Annika [Sorenstam] l’a fait à Colonial et Michelle Wie a joué plusieurs fois et je peux vous assurer que c’est un jeu de balle complètement différent.

Grant est désormais trois fois vainqueur du Ladies European Tour cette saison

« Si vous la remettez sur les tees, elle ferait bien de casser 80. Ce n’est pas moi qui suis méchant, c’est juste la longueur. Au lieu de frapper des coins, neuf fers et des fers de sable, vous entreriez avec des sauvetages et trois- bois en normales 4 et normales 3. C’est comme comparer des pommes et des oranges.

« La façon dont ils ont aménagé le parcours de golf cette semaine était géniale, car une fille l’a gagné et les hommes étaient très haut dans le classement, donc personne ne peut se plaindre. Mais pour ce qui est de jouer sur les back tees [going forward]non, je ne vois pas cela se produire.

« Lexi Thompson joue un peu dans cet événement mixte avec Tony Finau et elle tient bon, mais c’est l’une de nos joueuses les plus longues. Cela ne vaut pas seulement la peine de penser que je ne pense pas. »