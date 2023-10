Linksys a annoncé son premier système maillé Wi-Fi 7, le Velop Pro 7 MBE7000. Il est disponible en un, deux et trois packs, offrant une couverture jusqu’à 9 000 pieds carrés.

Le Wi-Fi 7 est bien sûr la grande nouveauté. Cela peut sembler identique au Wi-Fi 6E car il utilise les mêmes bandes de 2,4, 5 et 6 GHz, mais avec le Wi-Fi 7, les appareils pourront se connecter aux bandes de 5 et 6 GHz en même temps pour des vitesses plus rapides et connexions plus fiables.

Il y a cependant un prix à payer pour être un adepte précoce. Tout récemment, Amazon a dévoilé l’eero Max 7 qui coûte 599 $ / 599 £ pour un seul routeur, 1 149 $ / 1 149 £ pour deux et 1 699 $ / 1 699 £ si vous en voulez trois.

Linksys affirme avoir essayé de réduire autant que possible le coût du MBE7000. Et c’est considérablement moins cher à 399 $/399 £ pour un nœud, 749 $/749 £ pour deux et 999 $/999 £ pour trois.

Ce que vous obtenez est un système capable de jusqu’à 591 Mbps sur 2,4 GHz, 4 324 Mbps sur 5 GHz et 5 765 Mbps sur la bande 6 GHz. On l’appelle donc un système « BE11000 », le be faisant référence au suffixe du nom technique de la norme Wi-Fi 7, 802.11be, et additionnant les débits des trois bandes (en réalité 10680Mbps).

Comme toujours, ce sont des vitesses théoriques, et votre téléphone, ordinateur portable, PC et autres appareils devront également disposer du Wi-Fi 7 pour en bénéficier.

Linksys

En coulisses, le Velop Pro 7 utilise la nouvelle plate-forme Networking Pro 620 de Qualcomm, d’où proviennent ces chiffres. Chaque bande est de 2×2, ce qui signifie deux flux simultanés.

L’eero Max 7 est un système BE20800, offrant des radios 2 × 2 sur 2,4 GHz mais 4 × 4 à 5 et 6 GHz, fournissant un total de dix flux contre six pour le Velop Pro 7. C’est pour ça que c’est plus cher.

Linksys

Le système Velop Pro 7 MBE7000 utilise la même conception en forme de larme que le Velop Pro 6E que nous avons déjà examiné et chaque unité dispose de quatre ports Ethernet Gigabit. Seul le port WAN est à 2,5 Gbit/s, et Linksys affirme que la plupart des clients ne voudront pas payer de supplément pour les ports LAN à 2,5 Gbit/s, c’est donc une autre économie de coûts.

La société a déclaré à Tech Advisor lors d’un briefing que les clients ne veulent pas d’applications compliquées : ils considèrent que le Wi-Fi maillé est « configuré et oublié ». Linksys a donc simplifié le processus de configuration au point où il prétend qu’il est possible de configurer un pack de trois Velop Pro 7 en moins de 10 minutes.

Il a également ajouté une nouvelle option de support. Au lieu de guider les utilisateurs dans la modification des paramètres de l’application, ils peuvent accorder à un agent Linksys un accès temporaire pour que ces modifications soient apportées à leur place.

Le Velop Pro 7 est disponible à l’achat aux États-Unis à partir du 26 octobre directement auprès de Linksys ainsi que de Best Buy. Il sera disponible au Royaume-Uni à la mi-novembre sur Amazon et d’autres détaillants.

Si votre budget ne peut pas atteindre ces prix, jetez un œil à nos recommandations pour des systèmes Wi-Fi maillés plus abordables.