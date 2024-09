Linkin Park revient en force avec plus qu’un écho de son passé avec un nouveau chanteur au Kia Forum

Sept ans après qu’une tragédie ait réduit au silence le groupe de rock Linkin Park, devenu disque de platine, le groupe a fait un grand pas vers sa résurrection au Kia Forum mercredi soir, en lançant une tournée avec une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong.

Après 17 années de succès radiophoniques et de tournées majeures, la carrière originale du groupe s’est terminée brusquement avec le suicide en 2017 du chanteur Chester Bennington, qui avait longtemps été le contrepoint rugissant du chant rappé de Mike Shinoda.

Un nouveau chanteur qui ressemblerait trop à Bennington ne ferait que faire regretter encore plus aux fans. Pour son remplaçant, un casting à contre-emploi était la voie la plus courageuse et la plus intéressante, faisant renaître Linkin Park comme quelque chose de plus qu’un écho de son passé. Armstrong, qui chantait auparavant pour le groupe de rock Dead Sara, basé à Los Angeles, a montré ce potentiel.

Le groupe a joué en rond au Forum, sur une scène high-tech presque vide en forme de porte-avions. Cela a permis d’avoir une meilleure visibilité pour plus de personnes dans l’arène, mais le son était plus brouillon.

Quoi qu’il en soit, pendant deux heures, le groupe a interprété 27 chansons avec autant de brio que d’habitude, en commençant par deux de leurs premiers hymnes les plus populaires, « Somewhere I Belong » et « Crawling ». Comme la plupart des chansons de Linkin Park, la voix de Bennington était centrale sur les enregistrements originaux, mais Armstrong s’est lancée avec confiance et une angoisse appropriée, souvent penchée sur son micro, en gémissant au bord de la scène.

Sur « Crawling », elle rugissait : « Je me suis déjà sentie comme ça avant/Tellement peu sûre d’elle ! » tandis que la foule criait en même temps.

Mis à part les différences de genre, il existe des similitudes entre les chanteurs actuels et les anciens. Comme Bennington, Armstrong est aussi capable de mélodies riches que de voix déchirantes, qui s’intègrent naturellement dans le son établi de Linkin Park.

Entre les chansons, Shinoda a fait la plupart des discours, expliquant au public : « Nous sommes ravis d’être de retour ici. Il ne s’agit pas d’effacer le passé. Il s’agit de commencer un nouveau chapitre vers l’avenir. »

D’autres changements sont à noter. Le batteur Rob Bourdon a choisi de ne pas participer à la réunion (il a été remplacé par Colin Brittain). Le guitariste Brad Delson reste membre à part entière, mais il ne fera plus de tournée avec Linkin Park (Alex Feder le remplacera sur la route).

Les fans étaient impatients d’assister à ce moment et ont rugi d’approbation. De nombreux chants spontanés ont retenti : « Linkin Park ! Linkin Park ! Linkin Park ! » Bennington était irremplaçable, mais Armstrong a montré qu’elle avait ses propres talents pour aider le groupe vétéran à travailler vers quelque chose de nouveau.

Jusqu’à la sortie du nouvel album du groupe, « From Zero », en novembre, la setlist du groupe sera presque entièrement composée de chansons de ce passé. Mais Armstrong semblait à la hauteur du défi, même sur « Given Up », qui mettait en vedette l’une des voix les plus surhumaines de Bennington, alors qu’elle arpentait la grande scène, levant le poing, adaptant sa voix à sa voix.

Après des années de silence, Linkin Park semble à nouveau avoir un avenir devant lui.