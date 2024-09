Linkin Park revient à la vie avec un nouveau chanteur au Barclays Center

Le chemin du retour a été long pour Linkin Park, l’un des plus grands groupes du 21e siècle.

Après le suicide de leur chanteur Chester Bennington en 2017, les géants du métal alternatif qui mélangeaient hard rock et hip-hop ont fait une pause indéfinie, leur avenir étant incertain.

Mais après avoir rencontré Emily Armstrong, chanteuse de Dead Sara, en 2019, Linkin Park a commencé à travailler en secret avec elle. Puis, le 5 septembre, près de 24 ans après la sortie de leur premier album, « Hybrid Theory », qui a été un succès commercial, le groupe a annoncé son retour, Armstrong devenant co-chanteuse principale avec Mike Shinoda et Colin Brittain remplaçant Rob Bourdon à la batterie.

L’interaction entre la nouvelle chanteuse de Linkin Park, Emily Armstrong, et Mike Shinoda s’est déroulée sans accroc au Barclays Center. Live Nation | Sarah Waxberg

Mike Shinoda et Chester Bennington de Linkin Park se sont produits aux Video Game Awards 2012 de Spike TV à Los Angeles. Getty Images

Cependant, la décision de remplacer Bennington par Armstrong a suscité une certaine controverse, notamment de la part du fils du chanteur, Jaime. Dans ses stories Instagram, il a expliqué comment cela avait « discrètement effacé la vie et l’héritage de mon père… pendant le Mois international de la prévention du suicide ».

Jaime a critiqué Armstrong pour ses liens présumés avec la Scientologie et son soutien passé au violeur condamné Danny Masterson (qu’elle a depuis dénoncé, admettant qu’elle l’avait « mal jugé »). « Vous avez trahi la confiance que vous ont accordée des décennies de fans », a-t-il écrit.

Pourtant, tout cela n’a pas empêché Armstrong de recevoir un accueil chaleureux au Barclays Center lundi soir, alors que Linkin Park donnait l’un des six concerts que le groupe donne dans le monde entier avant de sortir « From Zero », son huitième album studio – et le premier sans Bennington – le 15 novembre.

Et le LP a été présenté en avant-première avec un nouveau single « La machine à vide » qui est déjà en tête du classement Billboard Rock & Alternative Airplay. Si le concert de lundi soir en est une indication, les fans étaient avides de nouvelles musiques.

Mais le grand test allait être la façon dont Armstrong serait perçue comme la présence vocale des favoris de Linkin Park qui avaient appartenu à Bennington. Et elle a réussi ce test, de son murmure sur « Crawling », récompensé aux Grammy Awards, à ses sentiments emo sur « Breaking the Habit », le tube de « Meteora », en passant par sa rage brute sur les singles « What I’ve Done » et « Given Up » de « Minutes to Midnight ».

La nouvelle chanteuse de Linkin Park, Emily Armstrong, n’a jamais l’impression d’imiter le regretté leader du groupe, Chester Bennington. Getty Images

C’est une décision intelligente de la part d’une femme de ne pas être comparée à Bennington. Armstrong n’a jamais l’impression de l’imiter, et il est clair qu’elle a ses propres talents.

Et, bien qu’il y ait une dynamique différente, son interaction avec Shinoda semble facile et naturelle. Ils se sont associés pour des harmonies envoûtantes sur « My December », au piano.

Mais pour l’instant, la présence sur scène d’Armstrong en tant que leader du groupe est en cours de développement, et elle s’en remet à Shinoda comme âme du spectacle.

Mike Shinoda a apporté l’énergie OG Linkin Park au Barclays Center de Brooklyn lundi soir. Getty Images

Et il a tenu ses promesses : dès le moment où ils sont montés sur scène avec « Somewhere I Belong », Shinoda était clairement heureux d’être de retour là où il appartient, enthousiasmant la foule avec son attaque rap ainsi que son propre chant sur des airs chantés tels que « Laissez de côté tout le reste. »

« Il ne s’agit pas d’effacer le passé », a déclaré Shinoda lors du premier concert de cette mini-tournée au Kia Forum de Los Angeles la semaine dernière. « Il s’agit de commencer ce nouveau chapitre vers l’avenir et de venir ici pour chacun d’entre vous. »

Et, au moment où ils ont enchaîné « Numb », « In the End » et un féroce « Faint », il était clair que ce nouveau Linkin Park différent était toujours une force avec laquelle il fallait compter.

Si vous avez des pensées suicidaires ou si vous êtes en détresse émotionnelle, pensez à utiliser la ligne d’assistance téléphonique 988 Suicide & Crisis.