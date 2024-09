LinkedIn suspend l’utilisation des données britanniques pour l’IA après les questions d’un organisme de surveillance

Le site de réseautage social axé sur la carrière, propriété de Microsoft, a discrètement vu des utilisateurs du monde entier accepter que leurs données soient utilisées pour former ses modèles d’IA.

LinkedIn a suspendu l’utilisation des données des utilisateurs britanniques pour former ses modèles d’intelligence artificielle (IA) après qu’un régulateur a soulevé des inquiétudes.

« Nous sommes heureux que LinkedIn ait réfléchi aux préoccupations que nous avons soulevées concernant son approche de formation de modèles d’IA génératifs avec des informations relatives à ses utilisateurs britanniques », a déclaré le directeur exécutif de l’ICO, Stephen Almond.

De nombreuses grandes entreprises technologiques, dont LinkedIn, considèrent le contenu généré par les utilisateurs sur leurs plateformes comme une nouvelle source de données pour la formation des outils d’IA.

Les outils d’IA « génératifs », tels que les chatbots comme ChatGPT d’OpenAI ou les générateurs d’images comme Midjourney, apprennent à partir d’énormes volumes de données de texte et d’image.

Mais un porte-parole de LinkedIn a déclaré à BBC News que la société estime que les utilisateurs devraient avoir le contrôle de leurs données.

À ce titre, elle a donné aux utilisateurs britanniques la possibilité de refuser que leurs données soient utilisées pour former ses modèles d’IA.

« Nous avons toujours utilisé une certaine forme d’automatisation dans les produits LinkedIn, et nous avons toujours été clairs sur le fait que les utilisateurs ont le choix quant à la manière dont leurs données sont utilisées », ont-ils ajouté.

Les plateformes sociales sur lesquelles les utilisateurs publient des informations sur leur vie ou leur travail peuvent fournir du contenu riche pour aider les outils à paraître plus naturels.

« La réalité d’aujourd’hui est que beaucoup de gens recherchent de l’aide pour obtenir cette première ébauche de leur CV… pour les aider à élaborer des messages destinés aux recruteurs afin d’obtenir cette prochaine opportunité de carrière », a déclaré le porte-parole de LinkedIn.

« En fin de compte, les gens veulent avoir cet avantage dans leur carrière et nos services d’IA générale leur permettent de bénéficier de cette aide. »

L’entreprise dit dans sa politique de confidentialité globale que les données des utilisateurs seront utilisées pour aider à développer ses services d’IA, et dans un article d’aide il précise qu’elles seront également traitées lorsque les utilisateurs interagissent avec des outils proposant des suggestions de rédaction d’articles, par exemple.

Cette mesure ne s’appliquera désormais plus aux utilisateurs du Royaume-Uni, ni à ceux de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen et de la Suisse.

Meta et X (anciennement connu sous le nom de Twitter) font partie des plateformes qui, comme LinkedIn, souhaitent utiliser le contenu publié sur leurs plateformes pour aider à développer leurs outils d’IA générative.

Mais ils ont été confrontés à des obstacles réglementaires au Royaume-Uni et dans l’UE, avec des règles de confidentialité strictes imposant des limites sur la manière et le moment où les données personnelles peuvent être collectées.

Meta a mis fin en juin à son projet d’utiliser les publications, commentaires et images publiques d’adultes britanniques pour former ses outils d’IA suite aux critiqueset préoccupations soulevées par l’ICO.

L’entreprise a récemment commencé à notifier à nouveau les utilisateurs britanniques Facebook et Instagram ont été informés de leurs projets et ont clarifié leur processus de désinscription après avoir contacté l’organisme de surveillance des données.

LinkedIn devra probablement désormais faire face à un processus similaire avant de pouvoir reprendre ses projets de formation de ses outils avec les données des utilisateurs britanniques.

« Afin de tirer le meilleur parti de l’IA générative et des opportunités qu’elle apporte, il est essentiel que le public puisse avoir confiance que ses droits à la vie privée seront respectés dès le départ », a déclaré M. Almond de l’ICO.

Il a déclaré que le régulateur « continuerait de surveiller » les développeurs tels que Microsoft et LinkedIn pour s’assurer qu’ils protègent les droits des données des utilisateurs britanniques.