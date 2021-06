LinkedIn REFUSE la violation de données après avoir revendiqué les informations personnelles de 700MILLIONS d’utilisateurs exposés

LINKEDIN a nié l’existence d’une violation de données après avoir affirmé que les informations personnelles de 700 millions d’utilisateurs avaient été exposées.

Le site de réseautage a publié hier soir une déclaration confirmant qu’aucune information concernant aucun de leurs membres n’avait été violée.

La société a confirmé qu’aucune donnée n’avait été violée Crédit : Reuters

« Nos équipes ont enquêté sur un ensemble de données LinkedIn présumées qui ont été mises en vente », ont-ils confirmé.

« Nous voulons être clairs sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une violation de données et qu’aucune donnée privée de membre de LinkedIn n’a été exposée. Notre enquête initiale a révélé que ces données ont été extraites de LinkedIn et d’autres sites Web et incluent les mêmes données signalées plus tôt cette année dans notre Mise à jour du grattage 2021. »

La société a ajouté qu’elle détenait de nombreuses données fiables et que si quelqu’un essayait de prendre de telles informations, « nous nous efforçons de l’arrêter et de le tenir responsable ».

LinkedIn fuit des informations « grattées » de 500 MILLIONS de comptes vendus sur un forum de pirates informatiques

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.