LinkedIn licencie près de 700 employés dans le monde

LinkedIn, la plateforme de réseautage social d’entreprise appartenant à Microsoft, a annoncé lundi le licenciement de 668 employés, soit plus de 3 % de son effectif, dans le cadre de ses prétendus efforts de restructuration organisationnelle. La décision marque le deuxième vague de licenciements massifs chez LinkedIn cette année et aura un impact sur les rôles des employés dans les équipes d’ingénierie, de produit, de talent et de finance.

« Les changements de talents sont une partie difficile, mais nécessaire et régulière de la gestion de notre entreprise », a déclaré l’entreprise dans un communiqué. déclaration. « Tandis que nous adaptons nos structures organisationnelles et rationalisons notre prise de décision, nous continuons d’investir dans des priorités stratégiques pour notre avenir et de garantir que nous continuons à offrir de la valeur à nos membres et clients.

Les licenciements touchent près de 20 000 employés dans les 36 bureaux de LinkedIn basés aux États-Unis et à l’étranger. Cela survient alors que la société a annoncé avoir dépassé les 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023. LinkedIn aurait enregistré une croissance de 5 % d’une année sur l’autre, avec une croissance de 7 % en monnaie constante, indique la société dans sa page de statistiques.

« Alors que nous continuons à mettre en œuvre notre plan pour l’exercice 24, nous devons également faire évoluer notre façon de travailler et nos priorités afin de pouvoir mettre en œuvre les initiatives clés que nous avons identifiées et qui auront un impact considérable sur la réalisation de nos objectifs commerciaux », ont déclaré les dirigeants de LinkedIn. Mohak Shroff et Tomer Cohen ont écrit dans la note au personnel concernant les licenciements d’octobre : Interne du milieu des affaires signalé.

« Cela signifie adapter nos structures organisationnelles pour améliorer l’agilité et la responsabilité, établir une appropriation sans ambiguïté et améliorer l’efficacité et la transparence grâce à une réduction des couches », ajoute le mémo.

Microsoft a officiellement acheté une participation de 49 % dans OpenAI pour 13 milliards de dollars en avril et a publié cette année une série de fonctionnalités d’IA sur LinkedIn, notamment un Fonction de coaching basée sur l’IA pour les abonnés premium Et un Fonctionnalité de découverte de candidats assistée par l’IA pour les recruteurs.

Lorsqu’on lui a demandé si LinkedIn avait licencié près de 700 employés pour faire place à l’IA, un porte-parole de LinkedIn n’a pas répondu directement mais a déclaré à Gizmodo : « Cette restructuration vise à soutenir l’avenir de LinkedIn dans son ensemble. »

LinkedIn a licencié 716 employés en mai de cette année dans son application d’emploi basée en Chine, InCareer, invoquant la nécessité de « gérer les dépenses ». Les licenciements ont touché environ 3,5 % des effectifs de l’entreprise et ont été réalisés malgré une croissance de 8 % du chiffre d’affaires pour le troisième trimestre de l’exercice 2023.