LinkedIn lance le jeu Tango après le lancement du puzzle Queens en mai

Un homme ouvre l’application du réseau social LinkedIn sur son smartphone à la table du petit-déjeuner à Berlin, le 5 juillet 2024. Alicia Windzio | Alliance en images | Getty Images

Chaque matin, Emily Ritter passe 15 minutes au lit à consulter ses applications Instagram, Messages, Slack et Strava et à jouer Le New York Times Jeux Connections et Strands sur son téléphone. Récemment, LinkedIn a fait partie du mix. Ritter, responsable marketing de la startup Front basée à San Francisco, a découvert il y a environ deux mois un casse-tête logique appelé Queens grâce à une promotion sur LinkedIn, qui est surtout connu comme l’endroit où les professionnels se connectent et où les recruteurs trouvent des talents. « C’est juste une sorte de casse-tête amusant », a déclaré Ritter. « C’est une façon de faire quelque chose de relaxant, mais d’une manière engageante. » LinkedIn, qui Microsoft acquis pour 27 milliards de dollars en 2016, a lancé ses trois premiers matchs en mai, et Queens est devenu le plus en vogue du trio. Mardi, la société lance le jeu numéro quatre, et elle approfondit les énigmes logiques avec un titre appelé Tango. Dans le jeu, l’utilisateur se voit présenter une grille et quelques carrés sont remplis d’un soleil ou d’une lune. C’est au joueur de remplir chaque case restante avec un soleil ou une lune, en fonction de quelques règles. Bien que LinkedIn se classe régulièrement parmi les 100 meilleures applications sur iOS aux États-Unis, elle se situe en dessous d’autres applications sociales comme TikTok, Reddit , Snapchat et X ainsi que Méta des services tels que Facebook et Instagram, selon un chercheur du secteur Tour de capteurs. Les jeux représentent une forme de contenu qui, lorsqu’il est bien fait, incite les gens à revenir. Et c’est un marché que Microsoft connaît bien. La société a lancé sa première console Xbox en 2001 et possède désormais une activité de jeux générant 22 milliards de dollars de revenus annuels suite à l’achat d’Activision Blizzard il y a un an. Pourtant, les jeux ne faisaient pas partie de LinkedIn pendant les sept premières années suivant l’acquisition, qui était la plus importante jamais réalisée par Microsoft jusqu’à l’accord avec Activision. Daniel Roth, rédacteur en chef de LinkedIn, affirme que les jeux sont conçus pour être joués un peu chaque jour, peut-être au début de la journée ou comme un court intermède entre des projets. Espérons qu’ils susciteront des conversations avec des collègues et des pairs du secteur. « Vous commencez par votre score de match et vous passez à d’autres domaines », a déclaré Roth. C’est un modèle familier. Le New York Times propose huit jeux et a fait sensation sur le marché en 2022 avec l’achat du jeu de mots viral Wordle. L’éditeur de journaux a vu des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs et ajouté des abonnés après l’acquisition.

LinkedIn, qui génère des revenus grâce aux services de recrutement et à la publicité, n’envisage pas de faire payer les gens pour jouer à ses jeux, a déclaré un porte-parole. Au cours de l’exercice clos le 30 juin, LinkedIn a généré 16 milliards de dollars de revenus, soit environ 7 % du total de Microsoft. L’unité « continue de connaître une croissance accélérée de ses membres et un engagement record », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats de juillet de l’entreprise, des mois après que les adhésions aient franchi le cap. 1 milliard marque. LinkedIn a été occupé cette année. Il a construit des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour aider les demandeurs d’emploi et les étudiants de ses cours en ligne. Il a apporté un onglet vidéo de type TikTok à l’application mobile LinkedIn. Et LinkedIn a publié son huitième édition liste des 50 meilleures grandes entreprises où travailler aux États-Unis Le plaisir est un élément clé des meilleurs lieux de travail, que ce soit par le biais de plaisanteries, de sports récréatifs ou d’un happy hour, a déclaré Lakshman Somasundaram, directeur de la gestion des produits de LinkedIn qui dirige les jeux. « Il ne s’agit pas seulement de réunions et de documents », a-t-il déclaré. « Il est important pour nous que LinkedIn reflète ce que l’on ressent dans les meilleurs lieux de travail au monde. » En septembre, LinkedIn a interrogé environ 900 membres et 83 % ont déclaré que c’était leur jeu préféré proposé par le site, a déclaré le porte-parole. Queens exige que les joueurs déposent un emoji couronne dans chaque ligne et un dans chaque colonne d’une grille, un format « un peu semblable à celui du sudoku », a déclaré Thomas Snyder, l’architecte du jeu. Snyder, un scientifique anciennement chez Freenome et Adaptive Biotechnologies, a remporté le Championnat du monde de puzzle 2018.

« Je ferais mieux d’abandonner mon bras gauche »

Joe Weinman, un ancien AT&T exécutif du New Jersey, a résolu le Queens pendant 46 jours consécutifs. Sa séquence serait de 90, mais il a oublié de jouer un jour, a-t-il déclaré dans un message LinkedIn. « Je préférerais abandonner mon bras gauche plutôt que d’abandonner le Queens », a-t-il écrit, ajoutant qu’il était sur LinkedIn une fois par semaine. Et maintenant, il y a un endroit où Weinman et d’autres toxicomanes peuvent se rassembler. En juillet, Somasundaram a commencé à publier des vidéos quotidiennes révélant des solutions aux énigmes de Queens sur un page dédiée pour le jeu. Les vidéos recueillent des centaines de commentaires. Somasundaram a déclaré qu’il envisageait de produire des vidéos sur le tango. Ritter a regardé certaines vidéos du Queens. Elle a dit qu’elle avait appris à résoudre les énigmes assez rapidement. « Je suppose que je viens juste de comprendre certaines astuces », a écrit Ritter dans un message LinkedIn, ajoutant qu’elle apprécierait probablement de nouveaux jeux stimulants. Lorsque LinkedIn a décidé de lancer un nouveau jeu de logique, les employés ont proposé quelques principes et les ont présentés à Snyder. Il a renvoyé des échantillons et les membres de l’équipe LinkedIn ont suggéré des ajouts, a déclaré Paolo Pasco, rédacteur en chef des jeux LinkedIn, qui a créé des mots croisés pour le New York Times. Dans Tango, l’objectif est d’obtenir que chaque ligne et colonne de la grille ait le même nombre de soleils et de lunes. Pas plus de deux exemplaires identiques ne peuvent être côte à côte verticalement ou horizontalement. Un signe égal entre deux carrés signifie que les deux doivent être identiques, et un X entre eux nécessite que les symboles soient opposés.

