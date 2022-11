LinkedIn indique que l’embauche en Inde, à Singapour et en Australie ralentit

Rien qu’en novembre, plus de 20 000 travailleurs américains de la technologie ont été licenciés, alors que les géants de l’Internet Twitter, Meta et Salesforce ont réduit leurs effectifs la semaine dernière.

Le marché du travail “sort” maintenant de la grande démission, a déclaré le PDG de LinkedIn, Ryan Roslansky, à CNBC Make It.

Les employés sont également parfaitement conscients de cet environnement incertain. Au cours des dernières années, ils se sont inquiétés pour leur santé, leur sécurité d’emploi et leur portefeuille.

Cinq des huit pays étudiés ont fait état d’une baisse de confiance des employés, dont le Japon et l’Inde.

“L’incertitude filtre dans leur vie à la fois personnellement et professionnellement.”

Guy Berger, économiste principal de LinkedIn, a attribué l’incertitude aux nombreuses « boules de courbe économiques » de ces dernières années – reprise après la pandémie, perturbations de la chaîne d’approvisionnement, inflation record et ralentissement de la croissance économique.

La Le marché du travail autrefois brûlant – où les employés avaient un grand pouvoir de négociation – pourrait également se refroidir au milieu des craintes de récession.

“Il y a des marchés et des secteurs qui sont en croissance et des domaines qui ralentissent. Certaines parties du marché du travail sont tendues et d’autres sont molles”, a expliqué Roslansky.

Il a ajouté que si les taux de chômage restent faibles en Asie-Pacifique, l’embauche sur LinkedIn a connu une “diminution sur les marchés clés” – qui comprend une baisse de 14% en Australie, 18% en Inde et 14% à Singapour.

De plus, les emplois à distance sur LinkedIn sont également en baisse, a déclaré Roslansky.

“Le climat économique d’aujourd’hui provoque des [companies] de retirer les initiatives de flexibilité et d’apprentissage et de développement introduites pendant la pandémie », a-t-il ajouté.