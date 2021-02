LinkedIn déclare que le problème technique de la plate-forme est résolu

LinkedIn, le site de réseautage professionnel de Microsoft Corp., a déclaré mardi avoir résolu un problème technique sur sa plate-forme, après que des milliers d’utilisateurs ont signalé des difficultés d’accès au site Web.

Downdetector, un site Web de suivi des pannes, a montré qu’il y avait près de 26 000 incidents de personnes signalant des problèmes avec LinkedIn.

Plus tôt dans la journée, LinkedIn a déclaré qu’un problème sur sa plate-forme faisait que certaines demandes fonctionnelles prenaient plus de temps ou échouaient de manière inattendue et qu’il travaillait sur un correctif.

Basé en Californie, LinkedIn aide les employeurs à évaluer l’aptitude d’un candidat à un poste et les employés utilisent la plate-forme pour trouver un nouvel emploi.

Downdetector ne suit les pannes qu’en rassemblant des rapports d’état à partir d’une série de sources, y compris les erreurs soumises par l’utilisateur sur sa plate-forme. La panne a pu affecter un plus grand nombre d’utilisateurs.