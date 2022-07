LinkedIn a rejeté ‘Little Miss’ sur les lettres de motivation et Twitterati a compris la mission

Les utilisateurs de Twitter font de l’ombre à LinkedIn sur les employeurs qui ne publient pas de divulgations de salaire sur cette dernière application. Au fil des années, la marque LinkedIn de « motivation » a été de plus en plus critiquée, les gens soulignant son détachement de la réalité en ce qui concerne les nombreuses procédures problématiques liées à l’embauche dans une entreprise. Pour couronner le tout, les entreprises qui ne divulguent pas les salaires qu’elles offriraient pour un poste et demandent à la place à ceux qui recherchent un emploi de joindre leurs attentes salariales ne conviennent pas non plus aux gens. Dans un tel scénario, le compte Twitter officiel de LinkedIn a posté : « La petite miss abandonne une candidature si elle nécessite une lettre de motivation ».

La procédure de candidature est assez brutale telle quelle, et cette remarque a provoqué une réaction violente contre le tweet de LinkedIn. Beaucoup de gens ont également débattu de l’utilité d’une lettre de motivation alors que le dicton dit qu’un employeur regarde à peine le CV d’un employé potentiel, sans parler d’une lettre qui prend plus de temps à lire.

Je sais que ça ne manque pas de ne pas afficher le salaire en parlant https://t.co/PDN7BYrw3r – Jonathan C. (@RamseySaidWHAT) 21 juillet 2022

Un utilisateur de Twitter a écrit : “ouais parce que je suis une petite mademoiselle, s’il vous plaît, arrêtez de me demander de télécharger mon CV, saisissez-le manuellement, puis écrivez un essai sur ce que je peux faire pour vous, tout en ne postant même pas ce que le travail rapporte , les heures, quels sont les avantages, et listez-le à distance quand il ne s’agit pas d’obtenir plus de candidats.

ouais parce que je suis une petite mademoiselle, s’il vous plaît, arrêtez de me demander de télécharger mon CV, de le saisir manuellement, puis d’écrire un essai sur ce que je peux faire pour vous, tout en ne postant même pas ce que le travail paie, les heures, ce que le les avantages sont, et listez-le à distance quand il ne s’agit pas d’obtenir plus de candidats https://t.co/JuUfruc8Ni – elle (@scretladyspider) 23 juillet 2022

rappelez-vous : le « ghosting », c’est lorsqu’un employeur potentiel vous demande de soumettre un curriculum vitae et une lettre de présentation, puis de remplir une demande en ligne avec tous les mêmes détails, de répondre à un quiz, de faire un entretien téléphonique, une rencontre d’une heure en personne, un 4 -heure deuxième entretien… puis vous n’entendez plus jamais parler d’eux https://t.co/LGjzeGghfC – Mike Toole (@MichaelToole) 22 juillet 2022

Vous me donnez une attente salariale claire au sommet et je vous donnerai une lettre de motivation. https://t.co/9fvOksKncK – Max Burns (@themaxburns) 22 juillet 2022

petit monsieur n’affiche pas la fourchette de salaire et répertorie un travail comme distant même s’il ne l’est pas https://t.co/gY2ELI9ne8 – disco nap elysium (@selectric401) 22 juillet 2022

désolé comme il n’y a aucune chance que je me mette à genoux et mendie un travail avec une page entière de mots à la mode aléatoires https://t.co/HgLG0BPXD1 — neil (@young_pierre24) 22 juillet 2022

Eh bien, les bons citoyens de Twitter ont parlé. Les employeurs qui publient des offres d’emploi sur LinkedIn écoutent-ils ?

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici