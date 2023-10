« L’injustice » contre les Palestiniens ne peut pas continuer – Chine

La nation juive n’est plus « sans abri » et les Palestiniens méritent également un État, a déclaré le plus haut diplomate chinois

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que la Chine continuerait de se tenir aux côtés du droit international, de la paix et de la justice, condamnant tous les actes de violence contre les civils dans la guerre entre Israël et le Hamas. Ce raid militant sans précédent a coûté la vie à plus de 1 300 personnes et a incité Israël à déclarer la guerre, des centaines de Palestiniens mourant chaque jour dans les frappes de représailles contre Gaza.

« La Chine condamne tous les actes qui nuisent aux civils et s’oppose à toute violation du droit international. » » a déclaré le plus haut diplomate chinois lors de sa rencontre avec le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, à Pékin vendredi. Wang Yi a déclaré que la situation humanitaire à Gaza était « se détériore rapidement » et déjà « critique. »

Cependant, le plus haut diplomate chinois a insisté sur le fait que « La cause profonde de cette question réside dans le long retard dans la réalisation du rêve d’un État palestinien indépendant et dans l’incapacité à réparer l’injustice historique subie par le peuple palestinien. »

« Israël a le droit de créer un État, la Palestine aussi. » Wang Yi a déclaré. « Les Israéliens ont obtenu les garanties de survie, mais qui se souciera de la survie des Palestiniens ? La nation juive n’est plus sans abri dans le monde, mais quand la nation palestinienne retournera-t-elle chez elle ?

Les injustices ne manquent pas dans le monde, mais l’injustice envers la Palestine perdure depuis plus d’un demi-siècle. Les souffrances qui ont tourmenté des générations ne doivent pas perdurer.

Pékin a déclaré que la priorité absolue était de « arrêter les combats au plus vite » à « Empêchez-le de se propager à l’infini » et « mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des civils, ouvrir un passage de secours et d’assistance humanitaire le plus rapidement possible ».

La communauté internationale, y compris les Nations Unies, devrait « jouer le rôle qui lui revient dans la résolution » la crise, alors que les parties au conflit devraient « restez calme et faites preuve de retenue, adoptez une position objective et juste et œuvrez à la désescalade. »

La seule réponse à ce conflit vieux de plusieurs décennies est la « une solution à deux États et un État palestinien indépendant » Wang Yi a insisté, exprimant l’espoir que de cette façon « La Palestine et Israël pourraient coexister en paix et les Arabes et les Juifs pourraient vivre en harmonie. »