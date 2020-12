COLUMBUS, Ohio (AP) – L’injection létale n’est plus une option pour les exécutions dans l’Ohio, et les législateurs doivent choisir une méthode différente de peine capitale avant que des détenus puissent être mis à mort à l’avenir, a déclaré mardi le gouverneur républicain Mike DeWine.

Il est « assez clair » qu’il n’y aura pas d’exécutions l’année prochaine, a déclaré DeWine à l’Associated Press lors d’une interview de fin d’année, ajoutant qu’il ne voyait pas le soutien de la législature pour faire d’un changement de méthode d’exécution une priorité. L’Ohio a un «moratoire non officiel» sur la peine capitale, a-t-il dit.

« L’injection létale nous semble impossible d’un point de vue pratique aujourd’hui », a déclaré le gouverneur.

DeWine a déclaré qu’il soutenait toujours la peine capitale en tant que loi de l’Ohio. Mais il en est venu à remettre en question sa valeur depuis les jours où il a contribué à la rédaction de la loi actuelle de l’État – promulguée en 1981 – en raison des longs délais entre le crime et la punition.

DeWine s’est dit «beaucoup plus sceptique quant à savoir si cela répondait aux critères qui étaient certainement dans mon esprit lorsque j’ai voté pour la peine de mort et que cela avait en fait dissuadé le crime, ce qui pour moi est la justification morale».

Des messages ont été laissés aux dirigeants de la Chambre et du Sénat contrôlés par le GOP pour obtenir des commentaires.

L’ancien président de la Chambre républicaine, Larry Householder, maintenant sous l’inculpation fédérale pour son rôle présumé dans un stratagème de corruption de 60 millions de dollars, s’est demandé l’année dernière si l’État devrait reconsidérer la peine capitale en raison du coût et de l’incapacité de l’Ohio à trouver des drogues mortelles.

La dernière exécution de l’État a eu lieu le 18 juillet 2018, lorsque l’Ohio a mis à mort Robert Van Hook pour avoir tué David Self à Cincinnati en 1985.

Mardi également, DeWine a déclaré qu’il restait optimiste quant à sa capacité à gouverner l’Ohio malgré les tentatives de ses collègues législateurs du GOP de limiter ses pouvoirs et même de le destituer pour sa gestion de la pandémie.

«Alors que les quelques législateurs qui veulent me destituer ont fait la une des journaux, ce qui n’a pas fait la une des journaux est le vrai travail», a déclaré DeWine.

Le politicien de carrière, qui a suscité de vives critiques de la droite et de la gauche, a bon espoir pour 2021 malgré la flambée de la pandémie dans de nombreuses régions de l’État, appelant l’année prochaine «l’année de la reprise».

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des regrets concernant les décisions qu’il avait prises au cours des neuf derniers mois, DeWine a déclaré qu’il n’avait pas le luxe de réfléchir quand il restait tant de travail à faire.

«Il y aura du temps pour réfléchir à cela, il y aura des livres écrits, il y aura des doctorats et des dissertations sur toute la pandémie et c’est bien, mais nous sommes dans la bataille maintenant», a-t-il déclaré.

Farnoush Amiri est membre du corps de Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour faire des reportages sur des questions secrètes.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger le fait que l’ancien président de la Chambre a discuté du réexamen de la peine capitale l’année dernière, pas cette année.