L’injection de fentanyl est dangereuse. Faut-il encourager les utilisateurs à le fumer ?

MORGANTOWN, W.Va. — Pendant des années à ce Dans une clinique de santé publique du centre-ville, le personnel a donné aux toxicomanes de petites pipes en verre ainsi que des aiguilles stériles et d’autres fournitures. La stratégie : les utilisateurs peuvent choisir de fumer des drogues illicites, limitant ainsi les plaies infectées et la propagation des maladies liées à l’injection.

Certains défenseurs de la santé publique et consommateurs de drogues pensent que fumer du fentanyl – l’opioïde de rue qui alimente des milliers de décès – pourrait également diminuer risques de surdose mortelle par rapport à l’injection du médicament. Scott, un utilisateur récupérant des fournitures un soir de semaine récent, fume désormais plus de fentanyl que d’aiguilles, car les injections ont fait gonfler ses mains et endommagé ses veines. Il a déclaré avoir fait une surdose à deux reprises en s’injectant du fentanyl, mais jamais en fumant.