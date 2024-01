L’initié : Centres de reconstruction de Shipshape Windsor Terrace Conception, durabilité et fonctionnalité à aire ouverte

J’ai un projet à proposer L’initié? Contactez Cara à caramia447 [at] Gmail [dot] com

La vue de la structure minimaliste indépendante sur un pâté de maisons traditionnelles du XIXe siècle soulève une question évidente : s’agit-il d’une nouvelle construction à partir de zéro ou d’une rénovation vraiment importante ?

La réponse se situe quelque part entre les deux. La partie arrière de la structure, un ajout horizontal de deux étages qui ajoute 500 pieds carrés, est toute neuve. Pour le reste, “il s’agit d’une extension d’une maison existante”, a déclaré l’architecte Andrew Lyon, associé fondateur de la société basée à Brooklyn. Studio Lyon/Szotqui a réalisé ce vaste projet pour une clientèle ouverte à une approche radicalement moderne.

“Nous avons pratiquement enlevé toute la façade”, a déclaré Lyon. « Nous n’avions que les fondations en moellons et la charpente brute, et la plupart étaient en mauvais état. Quand vous commencez à tirer un fil sur un pull, vous revenez à une pelote de laine.

Explorez l’initié Trouvez votre inspiration de design à Brooklyn



Avec quelques mètres de ruelle de chaque côté du bâtiment, les architectes ont pu créer des ouvertures de fenêtres sur les murs latéraux pour laisser passer la lumière et l’air, ce qu’ils ont fait au maximum autorisé. “Un bâtiment indépendant à ossature bois à Brooklyn est assez inhabituel”, a déclaré Lyon. « Nous avons dû relever tous les défis liés à une révision approfondie du zonage et du code. »

À l’intérieur, les espaces ouverts et fluides favorisent la convivialité familiale au rez-de-chaussée, avec l’intimité des membres individuels de la famille à l’étage supérieur. Un système d’air frais innovant filtre les polluants et crée un environnement vierge et sans allergènes.

Les façades avant et arrière de la maison Windsor Terrace sont revêtues de panneaux Hardie, un matériau de revêtement en fibrociment qui n’a jamais besoin d’être peint, dans un ton chic presque noir. « Notre bureau est toujours à la recherche d’opportunités pour réfléchir à la matérialité », a déclaré Lyon. “Il y a une histoire de panneaux et de lattes sur et autour de la côte est.”

La cuisine efficace se trouve à l’avant de la maison, devant un petit vestiaire avec un placard. “Nous ne voulions pas que la cuisine soit enterrée au milieu, là où il faisait plus sombre”, a déclaré Lyon. “Et il était important pour les clients d’avoir une fenêtre donnant sur la rue.”

Pour garder le sentiment d’ouverture, ils ont sauté les armoires supérieures et “ont tout gardé bas”, a déclaré l’architecte, abaissant juste une partie du plafond pour les travaux de conduits CVC nécessaires.

Grey Caesarstone a été utilisé pour le large dosseret ainsi que pour les comptoirs.

De vastes menuiseries en chêne blanc, utilisées pour les armoires de cuisine et un volume de rangement massif avec des tiroirs et des armoires pour les produits alimentaires, la vaisselle, les jouets et même des classeurs – ce que Lyon a appelé « le couteau suisse des placards utilitaires » – donnent à la cuisine et à la salle à manger adjacente un sensation de cohésion et de forme de navire.

La menuiserie est « une version améliorée d’IKEA », a déclaré l’architecte, conçue par Lyzon/Szot et fabriquée par une entreprise de Pennsylvanie appelée Cabinet Joint. « Il est venu emballé à plat et l’entrepreneur l’a installé. Ce que vous voyez, ce sont des boîtes de tailles standard que nous avons assemblées en quelque chose d’unique », avec d’énormes économies par rapport aux menuiseries personnalisées, a déclaré Lyon.

Le salon est légèrement en contrebas pour améliorer la vue sur le jardin à hauteur d’œil. Un canapé personnalisé abordable de Clad Homes, une entreprise basée à Los Angeles, résout la question des sièges d’un seul coup.

Un espace dédié à la musique se trouve à côté de l’une des fenêtres coupe-feu de l’allée latérale la plus large.

La chambre principale au deuxième étage bénéficie d’un encastré en forme de fente fabriqué à partir de restes d’armoires de cuisine.

Il y a deux chambres supplémentaires au niveau supérieur de la maison pour les enfants du propriétaire.

Un escalier visuellement saisissant menant au toit est doté de marches alternées. “Cela nous a permis de traiter l’accès au toit comme un escalier – plus beau et plus fonctionnel qu’une échelle, et s’inscrivant dans un petit espace”, a déclaré Lyon.

Les panneaux solaires installés sur un côté du toit, de Brooklyn Solarworks, permettent aux propriétaires de réaliser des économies d’énergie.

[Photos by Alan Tansey

L’initié est le regard hebdomadaire approfondi de Brownstoner sur un projet remarquable de design d’intérieur/rénovation, par un journaliste en design Cara Greenberg. Retrouvez-le ici tous les jeudis matin.

Histoires connexes

Envoyez un e-mail à [email protected] avec d’autres commentaires, questions ou conseils. Suivez Brownstoner sur Twitter et Instagramet aimez-nous sur Facebook.