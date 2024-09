L’initiative TxDOT promeut des conseils de sécurité pour prévenir les accidents liés aux remorques et sauver des vies

9 septembre — AUSTIN — Qu’il s’agisse de faire du bateau sur un lac ou de gérer une entreprise, des millions de Texans attachent une remorque à leur véhicule chaque année. Savoir comment attacher ou tracter une remorque en toute sécurité peut sauver des vies. C’est pourquoi le TxDOT encourage les conducteurs à apprendre à attacher correctement une remorque et à conduire en toute sécurité, une fois celle-ci attachée.

Kelly Hall, épouse et mère de trois enfants, de Tyler, a été tragiquement tuée le 8 mars 2021, lorsqu’une remorque de nourriture s’est détachée du camion qui la remorquait et a heurté son véhicule.

Pour éviter des accidents comme ceux-ci, TxDOT partage ces conseils de sécurité :

Choisir le bon équipement :

— Vérifiez la capacité de remorquage de votre véhicule dans le manuel du propriétaire pour confirmer qu’il peut remorquer le poids de la remorque lorsqu’il est complètement chargé.

— Assurez-vous que la taille et la capacité de la boule d’attelage sont adaptées à l’attelage, à la remorque et à la charge. Les boules d’attelage et les attelages sont estampillés avec leur taille et leur capacité de poids maximale. Une taille ou une capacité de boule inadéquate pourrait entraîner le détachement de la remorque du véhicule tracteur.

— Vérifiez la pression des pneus du véhicule tracteur et de la remorque, y compris les pneus de secours. Les pneus de votre véhicule peuvent nécessiter une pression plus élevée pendant le remorquage. Consultez le manuel du propriétaire du véhicule.

Conseils pour atteler une remorque en toute sécurité :

— Vérifiez que chaque pièce du système d’attelage est en bon état.

— Demandez à un ami ou à un collègue de vous aider à aligner le véhicule et la remorque.

— Déterminez la hauteur appropriée de la rotule de fixation. La remorque doit être parallèle au sol lors du remorquage pour assurer la stabilité. Suivez les instructions du fabricant pour fixer correctement l’attelage à la rotule de fixation et installez une goupille de sécurité. Vérifiez à nouveau que l’attelage est correctement fixé avant le remorquage.

— Utilisez toujours des chaînes de sécurité. Elles sont exigées par la loi et constituent votre première ligne de défense en cas de détachement de la remorque. Assurez-vous que les chaînes de sécurité sont correctement croisées et connectées. Vérifiez que les feux de la remorque, les feux de position et les feux de freinage fonctionnent.

— Répartissez et équilibrez correctement le poids de la charge de votre remorque et fixez toute la cargaison.

Conseils pour conduire en toute sécurité lorsque vous tractez une remorque :

— Ralentissez, restez vigilant et laissez une bonne distance d’arrêt. Il faudra plus de temps pour s’arrêter avec une remorque qu’avec un véhicule seul.

— Faites attention au balancement de la remorque. Si vous voyez la remorque osciller d’avant en arrière, retirez votre pied de l’accélérateur et appliquez doucement les freins de la remorque jusqu’à ce que le balancement cesse.

— Soyez particulièrement prudent lorsque vous tournez ou changez de voie.

La campagne « Soyez en sécurité. Conduisez intelligemment » du TxDOT diffusera ces messages dans tout l’État pour aider à sensibiliser à la sécurité des remorques et à la façon d’attacher et de remorquer une remorque.

Soyez prudent. Conduisez intelligemment. est un élément clé de #EndTheStreakTX, un effort plus large sur les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille qui encourage les conducteurs à faire des choix plus sûrs au volant pour aider à mettre fin à la série de décès quotidiens. Le 7 novembre 2000 a été le dernier jour sans décès sur les routes du Texas.