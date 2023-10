L’initiative technologique au point d’intervention d’UMass Chan et UMass Lowell a obtenu un renouvellement de 8,9 millions de dollars

David McManus, PhD, et Nathaniel Hafer, PhD

La faculté de médecine UMass Chan et UMass Lowell ont reçu une récompense de 8,9 millions de dollars des National Institutes of Health (NIH) pour leur soutien renouvelé à leur initiative visant à faire progresser le développement de technologies de santé à domicile et au point de service. Le programme vise à lancer de nouveaux outils pour lutter contre les troubles cardiaques, pulmonaires, sanguins et du sommeil, en particulier dans les populations mal desservies.

Le Center for Advancing Point of Care Technologies (CAPCaT) in Heart, Lung, Blood and Sleep Disorders, créé comme une émanation d’un incubateur de produits médicaux à succès, le Massachusetts Medical Device Development Center (M2D2) à UMass Lowell et UMass Chan, en est l’un. de sept centres à l’échelle nationale recevant de nouvelles récompenses sur cinq ans dans le cadre du réseau de recherche technologique Point of Care Technology (POCTRN) du NIH.

Co-chercheur principal David McManus, MD, le Professeur de médecine Richard M. Haidack, et professeur de médecine, a déclaré que CAPCaT a bâti un excellent bilan au cours de ses quatre premières années après avoir reçu un financement en 2018. « Nous avons amené 23 innovations novatrices du concept au financement grâce au programme CAPCaT, et ces entreprises ont généré un retour sur investissement environ sept fois supérieur. sur l’investissement », a-t-il déclaré.

Quelques exemples de projets soutenus par CAPCaT :

Sanguina, un test précoce de dépistage de l’anémie au point d’intervention, a été approuvé par les régulateurs pour la vente en vente libre ;

VPG, une technologie vidéo capable de détecter des rythmes cardiaques irréguliers chez les patients atteints de fibrillation auriculaire, basée sur la surveillance du visage via une caméra de smartphone, a reçu un investissement d’une grande entreprise technologique ; et

Wellinks, une société de soins de santé numérique proposant la toute première plateforme virtuelle intégrée de gestion de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), est utilisée dans un nombre croissant d’établissements de santé et de programmes pilotes pour gérer la BPCO à domicile.

« Il y a ce que l’on considère comme une « vallée de la mort » dans le développement de technologies entre le moment où quelqu’un a une très bonne idée et celui où il crée une entreprise, mais ils ont besoin de ressources pour évaluer la technologie et la développer. Peu d’entreprises y parviennent », a déclaré le Dr McManus, qui supervise également le programme de médecine numérique d’UMass Chan. « L’objectif de CAPCaT est d’identifier cette entreprise en phase de démarrage, qui présente un risque élevé mais potentiellement une récompense élevée, de faire appel à une expertise en matière de réglementation et d’experts en commercialisation, et de réfléchir avec l’équipe sur d’autres applications de la technologie. »

Des initiatives majeures basées sur des modèles comme CAPCaT peuvent changer les soins de santé, selon les chercheurs. Ils ont souligné le programme Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx) du NIH, dans lequel UMass Chan a joué un rôle important dans la coordination des études cliniques pour mettre sur le marché des tests antigéniques à domicile rapides et fiables pour le SRAS-CoV-2 pendant la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, les technologies sur le lieu de soins telles que la télésanté, les tests de diagnostic à domicile et les dispositifs de surveillance sont devenues courantes, réduisant ainsi les obstacles aux soins.

Nathaniel Hafer, PhD, professeur adjoint de médecine moléculaire et chercheur principal du RADx Tech Study Logistics Core, a rejoint CAPCaT en tant que co-chercheur principal dans le nouveau cycle de financement.

« Je pense que l’on accorde une attention accrue aux soins de santé pour tous et à l’accessibilité pour tous », a déclaré le Dr Hafer. « Nous voulons repousser les limites en réfléchissant à de nouvelles façons de fournir des soins de santé et de garantir que tout le monde puisse bénéficier de ces technologies. »

Les chercheurs ont déclaré que le succès de CAPCaT peut également être attribué au mariage des forces complémentaires entre l’expertise biomédicale et clinique d’UMass Chan et la force d’UMass Lowell en matière d’affaires et d’ingénierie.

«Nous avons une excellente équipe de collaborateurs chez UMass Chan et UMass Lowell qui aiment travailler ensemble. Je suis très heureux de poursuivre les travaux du CAPCaT au cours de ce deuxième cycle de cinq ans », a déclaré Bryan Buchholz, PhD, professeur émérite de génie biomédical à l’UMass Lowell, qui continue en tant que co-chercheur principal.

CAPCaT est financé par une subvention du National Heart, Lung, and Blood Institute.