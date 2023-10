Stormzy et adidas ont annoncé l’expansion de leur partenariat avec le Merky FC en élargissant la portée de leur tentative d’accroître la diversité au sein de l’industrie du football.

En 2022, l’initiative lancée par le musicien a permis à 15 personnes de jouer un rôle au sein de l’industrie, mais la cohorte de cette année fera plus que tripler ce nombre avec l’annonce accompagnée d’un nouveau rapport révélant les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes noirs.

Alimenté par des données montrant que 56 pour cent des jeunes d’origine noire aspirent à travailler dans l’industrie, alors que seulement 6,7 pour cent des postes de direction sont assumés par cette communauté, Sports aériens fait partie d’un certain nombre de marques proposant des stages dans le but de stimuler le changement.

« Stormzy est clairement un leader dans le domaine de la représentation », déclare Steve Marks, directeur principal de la communication de la marque chez adidas. Sports aériens. « Et s’il n’y a pas de problème de représentation sur le terrain, il y a un gros problème en dehors du terrain.

« Stormzy est l’homme qui peut être le pionnier et le catalyseur de tout cela et nous prenons un engagement à long terme. Nous ne plongeons pas les pieds dans l’océan ici. C’est un problème plus important que nous n’allons pas résoudre en un an. . Et nous ne pouvons pas le changer seuls. »

Cette année, 50 postes sont disponibles, avec des marques telles que EA Sports et ITV rejoignant Sports aériens et Manchester United pour offrir des opportunités. Il existe toute une gamme d’industries créatives que les candidats peuvent explorer, soulignant ainsi l’étendue de l’influence du jeu.

« Il y a un architecte qui crée des stades, c’est vraiment intéressant. Nous voulons aussi une diversité de rôles. Nous voulons du changement dans tout le spectre de l’industrie. C’est un problème à l’échelle de l’industrie, une opportunité à l’échelle de l’industrie. Tout le monde mérite d’être représentée. »

Tobi Ogundipe est le fondateur de DIVERSE, travaillant avec Merky FC pour sélectionner et soutenir les bénéficiaires de ces stages, et souligne que tout le monde, et pas seulement les jeunes impliqués, bénéficiera d’une plus grande représentation au sein de l’industrie.

« Je pense que ce sont les employeurs qui en profitent le plus », déclare Ogundipe. Sports aériens. « Les meilleures choses se produiront lorsque vous aurez des équipes avec des perspectives et des expériences différentes. Avoir cela dans le bâtiment est extrêmement précieux. Cela conduit aux meilleurs résultats.

Faire l’assistance Partager une application Merky FC avec un ami pourrait contribuer à augmenter la représentation de plus de 40 pour cent en cinq ans.

« L’un des gros problèmes que nous avons dans l’industrie est le manque de modèles. Vous pouvez voir le succès des Noirs sur le terrain mais pas dans les salles de réunion. Avoir des gens qui réussissent vraiment bien, issus des mêmes régions que Stormzy, est super. inspirant pour la prochaine cohorte.

Les résultats sont déjà encourageants. « L’idée était de donner aux gens un pied dans l’industrie, sans avoir besoin d’aucune expérience ou quoi que ce soit du genre, et maintenant nous voyons beaucoup d’entre eux obtenir des opportunités à temps plein grâce à des contrats de travail à temps plein. »

Il s’agit de montrer aux jeunes ce qui est possible. « Ils veulent être Jude Bellingham ou Bukayo Saka mais ils ne voient pas d’autres dirigeants noirs en dehors du terrain. Nous voulons que les jeunes pensent qu’il est tout à fait normal de voir des Noirs occuper des postes de direction », ajoute Ogundipe.

« Historiquement, il y a un sentiment de ne pas être recherché. Si vous ne vous sentez pas désiré, si vous sentez que la description de poste ne vous est pas destinée, vous n’allez même pas postuler. Ce processus est spécifiquement pour vous. C’est faire un grande différence. Il s’agit de changer cette perspective.

Pour Ogundipe, cette question d’alliance est au cœur du message de cette annonce. « Je pense qu’il s’agit d’utiliser votre position privilégiée pour aider la prochaine personne qui n’aura peut-être pas autant de chance en termes de relations, d’expérience ou d’expérience », explique-t-il.

« L’essence de ce programme est de prendre des organisations dirigées principalement par des individus non noirs et de les amener à aider des personnes issues de milieux historiquement défavorisés qui ont été marginalisées et à leur créer des opportunités. »

Mais un autre élément clé du rapport est que le changement ne vient pas uniquement d’en haut. Soixante-douze pour cent des personnes d’origine noire ou métisse sont plus susceptibles de postuler pour une opportunité via Merky FC si le poste leur est recommandé par un ami.

« La majorité n’en a pas entendu parler par Stormzy ou adidas mais par leurs propres amis », explique Marks. « Cette alliance est vraiment essentielle. Plus nous pouvons intégrer de personnes dans le système, plus nous pouvons construire cette communauté. Nous pouvons y arriver plus rapidement.

« Nous devons croire que nous pouvons créer les leaders de demain. Lorsque vous parlez à Stormzy, il dit que lorsqu’il aura 80 ans et qu’il verra un PDG qui s’est lancé dans cela grâce à ce programme, cela montrera pourquoi il a proposé ce programme. le concept en premier lieu.

« Nous avons besoin de changement. Ce problème ne sera pas résolu en cinq ans. Mais avec 11 marques la première année, 27 la seconde, la croissance va simplement s’accélérer. Il s’agit de marques comme Sky et de nouvelles marques. -plates-formes à venir, rassemblant l’industrie pour conduire le changement.

Les candidats peuvent visiter merkyfc.com pour en savoir plus et manifester leur intérêt pour les stages jusqu’au 19 octobre 2023.