L’initiative Meet the Champion du PM Modi sera menée dans plus de 25 villes à l’occasion de la Journée nationale du sport, SAI célébrera avec des activités sportives dans tous les centres à travers l’Inde

A l’occasion de la Journée Nationale du Sport le 29 août, le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MYAS) mènera l’initiative « Meet The Champion » dans 26 écoles à travers le pays.

ASIA CUP 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

« Meet the Champions » est une campagne de visites scolaires unique qui a été lancée par le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra en décembre de l’année dernière et qui a atteint diverses régions du pays au cours des derniers mois. Au cours de la visite de l’école, l’athlète champion partage ses expériences, ses leçons de vie et ses conseils sur la façon de bien manger et donne également un coup de pouce inspirant aux écoliers.

A LIRE AUSSI| Nous voulons que Cristiano Ronaldo reste, déclare le patron de Manchester United, Erik ten Hag

À l’occasion spéciale de la Journée nationale du sport et en hommage à la légende du hockey, le major Dhyan Chand, l’Autorité des sports de l’Inde (SAI) a maintenant élargi l’initiative pour inclure également les athlètes qui ont participé aux Jeux de la richesse commune (CWG) récemment conclus et Championnats du monde.

L’Autorité des sports de l’Inde célébrerait également la Journée nationale du sport de cette année, dans le cadre de la campagne FIT INDIA, à travers des événements sportifs panindiens sur le thème du sport en tant que catalyseur d’une société inclusive et en forme. Des événements sportifs sont organisés pour différents niveaux, y compris des événements professionnels et récréatifs entre des personnes de différents groupes d’âge et de tous les horizons.

Dans la soirée, le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union Shri Anurag Singh Thakur, le ministre de l’Éducation de l’Union Shri Dharmendra Pradhan et le ministre d’État à la Jeunesse et aux Sports Shri Nisith Pramanik auraient également une interaction virtuelle spéciale avec quelques Sports and Fit India Fitness Icons du pays pour discuter de l’importance du fitness et des sports en Inde.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici