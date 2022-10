L’initiative LEED de Foot Locker investit dans les entrepreneurs noirs

Soutenez les entreprises noires !

Foot Locker, Inc. se consacre à soutenir les entrepreneurs noirs par le biais de son initiative Leading Education & Economic Development (LEED) qui bénéficie d’un engagement de 200 millions de dollars envers la communauté noire.

À ce jour, la société a injecté près de 54 millions de dollars dans des partenariats axés sur les opportunités économiques et éducatives de la communauté noire.

Cela comprend l’élargissement de la programmation pour élever les étudiants noirs tout en élevant et en travaillant avec des fournisseurs noirs, des organisations communautaires à but non lucratif, des créateurs et des partenaires de services professionnels.

« Notre engagement envers la communauté noire va au-delà des mots et fait partie de notre façon de faire des affaires », a déclaré Richard Johnson, président-directeur général de Foot Locker, Inc. “Grâce à des investissements stratégiques, des partenariats communautaires et des opportunités qui autonomisent, nous prenons des mesures concrètes pour apporter des changements significatifs et durables à la fois au sein de notre organisation et dans les communautés que nous servons.”

Au cours des deux années qui ont suivi l’annonce de LEED, la société a investi 17 millions de dollars dans des marques appartenant à des Noirs, notamment Pro Standard, Don C, Abeille Creations, Grady Baby, Clan de Banlieu et d’autres intégrées à l’écosystème Foot Locker, Inc.

Ils ont également investi 21 millions de dollars dans sept sociétés de capital-risque dirigées par des Noirs et plus de 10,8 millions de dollars dans des partenariats avec des fournisseurs appartenant à des Noirs pour des services et des fournitures clés, notamment le marketing et les relations publiques, la construction générale, l’architecture, etc.

Nous avons rencontré les lauréats des subventions communautaires LEED 2022 Drew Ponceuses (La marque consciente), Tammera L. Holmes (Fondateur d’AéroStar Avion), Shakir Goodrich (Propriétaire de Campus Remix), et Siméon Iheagwam (fondateur / associé directeur de NOEMIS Ventures) qui ont parlé de leurs partenariats avec Foot Locker, de leur parcours entrepreneurial et bien plus encore tout en étant immergés dans Invest Fest.

Découvrez nos entretiens ci-dessous :

Drew Sanders, la marque Aware

Tammera L. Holmes, fondatrice d’AeroStar Avion

Shakir Goodrich, Campus Remix

Simeon Iheagwam, fondateur/associé directeur de NOEMIS Ventures

Blair Caffey et Chris Duncan, vêtements du tableau d’honneur

Pour plus d’informations sur LEED, cliquez sur ici.