L’Initiative Héritage de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ se termine au Ladakh

Une initiative historique de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™, le programme de bourses pour la formation des entraîneurs, s’est achevée au Ladakh, où 23 aspirants entraîneurs – toutes des femmes – ont suivi un cours de base E-License pour devenir des entraîneurs de football officiellement certifiés.

Cette seizième édition du programme et une première du genre au Ladakh, s’est déroulée du 20 au 23 septembre 2022, formant ses participantes aux aspects théoriques et pratiques du jeu tout en dotant les femmes participantes de qualités de leadership. .

M. Tashi Gyalson Khachu, président de l’Association de football du Ladakh, qui était présent pour l’inauguration du programme avec la secrétaire générale de la FA, Mme Tsering Angmo, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir le tout premier programme de formation des entraîneurs en cette région avec un casting entièrement féminin. La joie a été renforcée par l’association avec la toute première compétition féminine de la FIFA en Inde, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™.

“Il existe un immense potentiel dans ces domaines, et il s’agit d’une étape historique pour le débloquer. Le football est connu pour avoir un impact transcendant sur les vies humaines et nous pensons que c’est le début d’une nouvelle aube au Ladakh. Le paysage du football féminin est en train de changer et nos femmes joueront un rôle dans ce changement.

Les participants au programme ont effectué leurs sessions pratiques avec des enfants de l’école secondaire Lamdon Model Senior et certains des diplômés entraîneront des enfants de cette école dans le but de promouvoir le beau jeu.

“Il est extrêmement encourageant de voir des femmes de Kargil et de Leh participer au programme de bourses d’études pour les entraîneurs. L’idée derrière cette initiative a toujours été de contribuer au développement du football féminin, d’augmenter la participation et d’offrir aux femmes des qualités de leadership. Ainsi, laisser une empreinte qui englobe des territoires jusqu’alors inexplorés est très agréable. Nous espérons que le football se développera dans la région et, comme le sport a l’habitude de le faire, changera des vies pour le mieux », ont déclaré Nandini Arora et Ankush Arora, directeurs de projet du comité d’organisation local du tournoi, dans un communiqué conjoint.

Les diplômées des différentes éditions de ce programme – au nombre de près de 400 – servent par la suite de modèles et de figures inspirantes, encourageant davantage de filles de leurs communautés locales à commencer à jouer au football. Certaines participantes, issues de districts reculés, sont les pionnières de la participation féminine au jeu, changeant ainsi la culture et la vie des jeunes filles.

Cette initiative héritée de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™ a également contribué à la réhabilitation de certaines participantes qui ont trouvé une autre opportunité de carrière grâce au beau jeu.

