L’initiative de subvention Northwestern Medicine fournit un financement à Mutual Ground, Tri-City Health Partnership et à d’autres organisations locales à but non lucratif – Shaw Local

Northwestern Memorial Healthcare a lancé une initiative de subvention pour remédier aux disparités mises en évidence dans les Évaluations des besoins en santé communautaire afin de mieux répondre aux divers besoins des collectivités qu’elle dessert.

Selon un communiqué de presse, l’initiative offre des subventions aux agences locales soutenant des projets spécifiques de santé et de bien-être. Northwestern Medicine a accordé plus de 1,7 million de dollars à 49 organisations qui offrent un large éventail de services, notamment le logement, les besoins nutritionnels, le transport, la garde d’enfants, la santé mentale et les soins primaires.

Les agences de la banlieue ouest qui ont reçu des subventions comprennent:

Garde-manger Aurora

Terrain mutuel

Partenariat pour la santé des trois villes

Soins de santé VNA

360 Services Jeunesse

DuPage Habitat pour l’humanité

DuPagePads

Banque alimentaire du nord de l’Illinois

Centre de ressources du peuple

SamaraCare

Timbres de Pâques

Association Ray Graham pour les personnes handicapées

En plus du financement des subventions, dans le cadre de l’initiative Team NM de Northwestern Medicine, les employés de Northwestern Medicine construisent des communautés plus saines grâce à un service bénévole et à des actions réfléchies, selon le communiqué.

Les bénévoles de l’équipe NM désherbent et arrosent le jardin essentiel d’Aurora Food Pantry, aident à trier et à étiqueter les aliments à la banque alimentaire du nord de l’Illinois, collectent des manteaux pour les services de logement de quartier de Chicago, assemblent des lits pour Sleep in Heavenly Peace et assemblent des forfaits de soins sains pour le cœur pour patients du Tri-City Health Partnership.

Pour en savoir plus sur la médecine du Nord-Ouest, visitez À propos de nous | Médecine du Nord-Ouest.