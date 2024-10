L’initiative de sculpture en bois CK prend son envol à Chatham

Le maire de Chatham-Kent, Darrin Canniff, a pris le temps malgré son emploi du temps chargé pour présenter Russell Crow. Non, pas ce Russell Crowe.

Cette nouvelle sculpture en bois de Russell The Crow qui a été dévoilée jeudi au Zonta Park du centre-ville de Chatham est une autre pièce de l’effort continu visant à amener l’art et les points d’intérêt dans les centres-villes de Chatham-Kent.

Le maire Canniff a déclaré à la foule que la version plus grande de la mascotte du Crowfest est la première des nombreuses sculptures qui seront érigées dans chaque centre-ville de Chatham-Kent d’ici l’automne prochain.

Une nouvelle sculpture en bois de Russell The Crow a été dévoilée au parc Zonta, au centre-ville de Chatham. (Photo de Paul Pedro)

L’artiste de Bothwell, Mike Winia, qui a sculpté la pièce de corbeau à la tronçonneuse, a déclaré qu’il avait sculpté partout dans le monde, mais que c’était très spécial de sculpter cette sculpture de 13 pieds et 4 000 livres en chêne blanc indigène près de chez lui.

« Le défi de tout projet artistique est amusant pour moi, mais lorsque vous créez quelque chose pour le public, c’est un plaisir spécial », a déclaré Winia.

Le maire Canniff espère battre un record du monde une fois ces sculptures terminées, ce qui ferait de Chatham-Kent la fière demeure de la plus grande sculpture du monde à côté de l’autoroute 401.

« C’est pour amener les gens ici. Nous allons être connus partout au Canada et, espérons-le, dans le monde entier pour nos sculptures sur bois. Une fois que nous aurons terminé cela, nous irons à la 401 et nous établirons un record. Nous sommes Nous allons réaliser un record mondial de sculpture sur bois qui fait la promotion de Chatham-Kent et nous voulons ensuite avoir une carte vraiment sympa de toutes ces choses, donc quand les gens la verront, nous les encouragerons à venir ici », a déclaré le maire.

Canniff a également déclaré que neuf petites sculptures de corbeaux orneraient bientôt également différentes entreprises du centre-ville de Chatham. D’autres communautés recevront également des répliques plus petites de la grande sculpture en bois qu’elles choisiront finalement comme noyau.

Le maire a déclaré que le coût de 15 000 $ de la nouvelle sculpture en bois de Russell The Crow sera couvert par le Fonds Hydro One et le Councilor Ward Fund, et non par les contribuables.

Hydro One a versé 1 million de dollars par an pendant dix ans pour des projets d’investissement communautaires récréatifs et à des fins artistiques et culturelles à Chatham-Kent.

Le Downtown Chatham Center (DCC) expose également des œuvres d’art devant l’entrée. L’exposition d’art du CDC est distincte de l’initiative municipale de sculpture en bois. Le copropriétaire de DCC, Rob Myers, a déclaré qu’il s’agissait d’un aperçu de ce qui allait arriver.

Exposition d’art DCC. (Photo soumise)

