L’initiative de Jacqueline Fondation YOLO pour créer et partager des histoires de gentillesse | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Jacqueline Fernandes a annoncé mardi son initiative de la Fondation YOLO, pour créer et partager des histoires de gentillesse au quotidien. YOLO signifie You Only Live Once. Jacqueline s’est associée à plusieurs ONG qui répondent aux différents besoins de la société pour son entreprise. Elle a mis en place une plateforme pour venir en aide aux nécessiteux.

« Nous avons cette vie unique, faisons tout ce que nous pouvons pour faire une différence dans ce monde !! Je suis fière d’annoncer le lancement de la Fondation YOLO, une initiative pour créer et partager des histoires de gentillesse », a-t-elle écrit sur Instagram.

«En ces temps difficiles, la Fondation Yolo s’est associée à plusieurs ONG pour aider de toutes les manières possibles. Regardez cet espace pour savoir comment vous pouvez contribuer et faire une différence dans la vie autour de vous #staysafe #spreadlove #helpothers @rotibankfdn @ rahosafein @mumbaipolice @thefelinefoundation », a-t-elle ajouté.

Jacqueline fournira un repas lakh ce mois-ci en association avec une ONG appelée Roti Bank. Cela mis à part, en partenariat avec la fondation Feline, l’actrice a pris l’initiative d’aider les animaux errants. Elle distribuera également des masques et des désinfectants aux travailleurs de première ligne.