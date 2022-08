L’initiative climatique se concentre sur les Noirs américains

Le Movement for Black Lives a lancé jeudi une nouvelle initiative sur le changement climatique, réunissant plus de 200 leaders environnementaux noirs et organisations à l’échelle nationale qui se sont engagés à trouver des solutions climatiques équitables centrées sur les Noirs américains et les communautés.

L’initiative Black Hive s’appuie sur le New Deal rouge, noir et vert 2021 du mouvement et réintroduit son mandat sur le climat noir qui souligne l’urgence d’un programme climatique noir et l’investissement dans des stratégies équitables qui protègent spécifiquement les Noirs américains.

L’annonce, partagée pour la première fois avec l’Associated Press, fait suite à une décision de la Cour suprême limitant la capacité de l’Agence de protection de l’environnement à réglementer les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques et à l’adoption récente de la loi sur la réduction de l’inflation.

De nombreuses études ont montré que les Noirs et d’autres communautés de couleur ont supporté le poids des impacts climatiques et environnementaux pendant des décennies. Les dirigeants de Black Hive ont déclaré que le racisme structurel, l’héritage de l’esclavage et des facteurs socio-économiques tels que la redlining, la ségrégation et la pauvreté ont rendu plus probable que les communautés noires soient souvent situées à proximité de sites toxiques ou directement affectées par le changement climatique.

“La crise climatique se produit à cause de la cupidité des entreprises, de la négligence du gouvernement, du désinvestissement de solutions et de l’investissement dans des institutions nuisibles comme l’industrie des combustibles fossiles, qui nuisent à notre peuple”, a déclaré Valencia Gunder, co-responsable national de The Black Hive. . “Il est temps pour l’Amérique de s’attaquer au racisme anti-noir qui se produit ici.”

Gunder a déclaré qu’elle avait déjà vu les impacts du changement climatique dans son État d’origine, la Floride. Elle travaille sur la justice climatique dans les communautés, en se concentrant sur les impacts de la montée des mers, les déplacements résidentiels et les problèmes de logement et de sécurité alimentaire. Elle a dit que les agriculteurs du sud de la Floride lui avaient dit qu’ils avaient commencé à voir l’intrusion d’eau salée endommager les cultures.

“La crise climatique est probablement le problème le plus important sur lequel nous pouvons travailler”, a déclaré Gunder. “Si nous ne nous dépêchons pas de prêter attention et d’arriver à la résilience, je crois que nous allons commencer à voir plus de destruction, plus de blessures ou de morts, plus de maladies.”

Le Movement for Black Lives est un réseau national de plus de 150 dirigeants et organisations créé pour construire un large foyer politique permettant aux Noirs de s’organiser à travers le pays et au sein de leurs communautés. Le mouvement s’est étendu au-delà du maintien de l’ordre pour inclure des questions telles que le changement climatique et la justice environnementale. Le collectif appelle les gens à prendre son engagement pour la justice climatique et environnementale noire et à s’engager à faire avancer le mandat sur le climat noir de The Black Hive, qui devrait être mis à jour cette année.

Les dirigeants de Black Hive disent qu’ils prévoient d’offrir des ressources, des données et de la technologie, des communications et un soutien en cas de catastrophe aux communautés locales et aux organisations dirigées par des Noirs. L’initiative se concentre sur plusieurs domaines : l’eau, l’énergie, la terre, le travail, l’économie et les réparations, la démocratie, la santé et la solidarité mondiale de la diaspora noire. Les participants prévoient également de se concentrer sur l’organisation de la base et l’éducation communautaire pour accroître la sensibilisation.

Pour l’organisatrice californienne Aleta Alston-Toure′, l’initiative climatique semble particulièrement opportune.

Des défenseurs comme Alston-Toure ont remis en question les récents efforts climatiques menés par le gouvernement fédéral, y compris la loi sur la réduction de l’inflation promulguée ce mois-ci par le président Joe Biden. Ses partisans ont déclaré que des milliards de dollars d’investissements dans le climat et l’environnement iront aux communautés du pays qui sont depuis longtemps en proie à la pollution et aux menaces climatiques. Mais les défenseurs disent qu’il n’est pas assez audacieux pour résoudre les problèmes climatiques affectant les Noirs américains, et ils critiquent les dispositions du projet de loi qui soutiennent l’expansion des combustibles fossiles.

«Ces solutions sont des pansements», a déclaré Alston-Toure′, qui est membre de la parabole du semeur Intentional Community Cooperative couvrant plusieurs États. «Il n’y a pas de solution si les (communautés) noires et les nations autochtones, en particulier le sud du Golfe, doivent souffrir pour avoir des solutions de pansement pour le grand public. Nous voulons être pris au sérieux et savoir que nos votes comptent car il s’agit d’un lynchage de nos communautés, et nous devons être entendus.

En juin, 14 organisations de justice environnementale ont commencé à recevoir de l’argent dans le cadre de l’initiative Justice40 – un engagement de l’administration Biden à améliorer l’environnement dans les communautés défavorisées et à les aider à se préparer au changement climatique. L’initiative promet d’acheminer 40 % de tous les investissements dans le climat et l’environnement vers les communautés qui vivent avec des charges environnementales telles que la suie de diesel, les conduites d’eau en plomb et le manque d’accès aux espaces verts.

Mais Alston-Toure a déclaré que les communautés doivent pouvoir être sûres que l’argent de ces nouvelles initiatives ira directement aux organisations dirigées par des Noirs. Elle a dit que trop souvent la majorité des financements va à des organisations ou à des individus qui ne sont pas enracinés dans les communautés touchées.

Une étude réalisée l’année dernière par le Tishman Environment and Design Center de The New School a révélé qu’entre 2016 et 2017, 12 bailleurs de fonds environnementaux nationaux ont accordé 1,34 milliard de dollars à des organisations des régions du Golfe et du Midwest, mais seulement 18 millions de dollars, soit 1,3 %, ont été attribués. aux groupes dédiés à la justice environnementale.

L’année dernière, les donateurs de couleur, un groupe philanthropique voué à faire pression pour l’équité raciale dans le financement de projets environnementaux à l’échelle nationale, ont lancé une campagne de promesses de dons mettant au défi les principaux bailleurs de fonds pour le climat du pays de transférer 30 % de leurs dons vers des efforts environnementaux dirigés par des Noirs, des Autochtones, des Hispaniques. et d’autres personnes de couleur.

Le révérend Michael Malcom, résident de l’Alabama, fondateur et directeur exécutif du People’s Justice Council, a déclaré qu’il espérait que la nouvelle initiative climatique du Movement for Black Lives concentrerait ses efforts sur les communautés longtemps ignorées et apporterait un réel changement.

“Nous souffrons souvent en silence dans le Sud”, a déclaré Malcom. «Nous souffrons souvent de la pollution industrielle, de l’utilisation illégale des terres et même de l’utilisation légale mais indésirable des terres et de nos communautés. Nous avons les inondations qui se produisent dans nos collectivités, nous subissons la pollution industrielle dans nos collectivités. Ces communautés noires et brunes et autochtones ont besoin d’une voix et de quelqu’un pour pouvoir parler en leur nom. Et qui de mieux pour les représenter que les communautés de foi. Nous nous attaquons aux changements climatiques et nous parlons la langue de nos communautés.

L’écrivain AP Drew Costley à Washington, DC, a contribué à ce rapport.

Stafford, basé à Detroit, est un rédacteur national d’investigation sur les courses pour l’équipe Race and Ethnicity de l’AP. Suivez-la sur Twitter : https://twitter.com/kat__stafford.

Kat Stafford, l’Associated Press