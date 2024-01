Linimo Terrace Public Utility / Tohata Architects & Engineers + architecture nanométrique

© Studio ToLoLo

Description textuelle fournie par les architectes. L’âge moyen est de 38,6 ans (en 2016). Il s’agit d’un établissement public construit et géré par des entités privées sans objectif spécifique, construit dans la ville de Nagakute, préfecture d’Aichi, la plus jeune ville du Japon, avec le concept de « lieu pour concevoir de nouvelles connexions ».

La relation entre le « grand couloir » et la « petite pièce » est un exemple clair d’un dispositif architectural qui déclenche de nouvelles activités et de nouvelles connexions. Le couloir principal, recouvert de petites charpentes en bois, dégage une atmosphère vaste et ouverte, créant une atmosphère qui facilite le passage. Quoi qu’il en soit, cela fait longtemps, et l’environnement où l’on peut voir et entendre ce qui est à côté de soi, où l’on peut s’adapter à diverses activités en même temps, comme les gens qui font une pause dans un café, qui regardent des œuvres dans une galerie , et écouter un mini-concert donne envie de l’essayer.

Chaque petite salle présente un intérieur différent, vous offrant ainsi un lieu unique à choisir en fonction de l’activité que vous souhaitez pratiquer. En utilisant des accessoires en bois entre le couloir principal et le couloir principal, il est possible de participer à des activités à un rythme tranquille, de toucher des instruments tout en jouant du shogi ou de bricoler tout en lisant à haute voix.

Comme nous ne souhaitions pas installer une charpente en bois uniquement dans la zone du plafond qui ne peut pas être touchée afin de créer un espace sans colonnes, nous avons utilisé des bois préfectoraux à base de carré de 105 mm afin que les riverains puissent percevoir et utiliser l’espace à l’échelle qu’ils connaissent. Bien qu’une seule rangée de cadres en treillis avec des contreforts à l’intérieur du couloir principal soit idéale, le bureau d’architecture de Tohata a proposé une proposition à deux rangées en raison de la réponse à la poussée et d’autres facteurs. La structure est le résultat des connaissances et des idées du cabinet d’architectes. Les contreforts pouvaient être placés à l’intérieur ou à l’extérieur de la pièce en raison de la structure, mais j’avais le sentiment qu’un nouvel espace serait créé, les plaçant ainsi à l’intérieur de la pièce. Ces contreforts sont des espaces fonctionnels pour l’équipement et la structure, mais ils créent également une distance entre le couloir principal et les pièces plus petites et deviennent des lieux qui élargissent l’imagination des utilisateurs. S’ils soutiennent le bâtiment en coulisses, ils jouent également un rôle d’enrichissement du temps des usagers et de rencontres, intégrant ainsi les éléments doux et durs.

Bien qu’il y ait eu plusieurs candidats pour le nom de la salle et de l’établissement, le surnom est resté indécis et cela fait deux ans que le bâtiment a ouvert ses portes sous le nom de « Établissement public Linimo Terrace. Depuis son ouverture, diverses activités ont eu lieu, bien que le nom n’a pas encore été décidé, ce qui nous indique qu’on ne sait toujours pas comment il sera utilisé et quel type de rencontres auront lieu.