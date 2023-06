L’inhalation de fumée peut être liée à des tumeurs: étude

Au milieu d’une des pires qualités de l’air à avoir frappé l’Amérique du Nord depuis des décennies, une nouvelle étude s’est penchée sur les effets à long terme de l’exposition à la fumée sur la santé.

Bien que les chercheurs n’aient trouvé aucune association significative entre la pollution de l’air liée aux incendies de forêt et l’augmentation de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires ou respiratoires, ils ont trouvé une association entre cette exposition et la mortalité due aux néoplasmes – un autre terme pour les tumeurs.

Les auteurs disent que la nouvelle recherche, publiée ce mois-ci dans le Journal of Hazardous Materials à comité de lecture, est la première du genre.

« Au meilleur de notre connaissance, il s’agit de la première étude de cohorte prospective basée sur la population à quantifier les associations entre l’exposition à long terme aux PM2,5 liées aux incendies de forêt et la mortalité », Shanshan Li, professeur agrégé à l’Université Monash en Australie et responsable chercheur, a déclaré dans un communiqué de presse.

C’est une étude opportune. La fumée des feux de forêt a laissé d’immenses pans de l’Amérique du Nord étouffés par l’air au cours des derniers mois, avec bon nombre des incendies les plus puissants au Canada. Des avertissements dangereux pour la qualité de l’air ont été émis dans certaines parties de l’Ontario et du Québec dimanche alors que la fumée et les cendres continuent d’obstruer le ciel.

« Compte tenu des niveaux de pollution récents en Amérique du Nord causés par les incendies de forêt au Canada, notre étude reliant l’exposition à long terme aux PM2,5 liés aux incendies de forêt et la mortalité suggère que des recherches supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour fournir plus de preuves scientifiques sur ce sujet », a déclaré Li. .

Les PM2,5 désignent les particules fines d’un diamètre de 2,5 microns ou moins. Il s’agit d’un polluant atmosphérique que l’on trouve généralement dans la fumée des feux de forêt et qui rend l’air trouble lorsque les niveaux sont élevés. Lorsqu’une grande quantité est inhalée, elle peut causer des dommages à court terme tels qu’une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons, ainsi que des dommages à plus long terme au cœur et aux poumons, selon des recherches antérieures.

Cette nouvelle étude a pris des données sur la santé de la UK Biobank, une cohorte de plus de 492 000 participants inscrits entre 2004 et 2010, et a suivi les participants pendant environ 11 ans.

Les chercheurs ont examiné quels participants étaient décédés au cours de la période d’étude, quelle que soit la cause de leur décès, puis ont cartographié leur exposition aux PM2,5 liées aux incendies de forêt un à cinq ans avant leur décès.

Ils ont ensuite enquêté pour voir si le niveau d’exposition présentait des schémas liés à différents types de mortalité – essentiellement, si les participants décédés de certaines maladies avaient également tendance à avoir un niveau plus élevé d’exposition à la fumée des feux de forêt qui pourrait souligner une association de risque.

Bien qu’il n’y ait pas d’association particulièrement forte avec les décès cardiovasculaires ou respiratoires, Li a déclaré que les résultats de l’étude « montrent que l’exposition aux PM2,5 liée aux incendies de forêt a des effets néfastes durables sur la mortalité toutes causes confondues, non accidentelle et néoplasme (tumeur) ».

La mortalité toutes causes confondues signifie qu’en examinant tous les décès, avant de les séparer par cas, l’exposition à long terme à la fumée s’est avérée associée à un risque accru de décès en général.

L’une des raisons pour lesquelles l’inhalation de PM2,5 peut avoir un impact sur la formation de tumeurs, selon l’étude, est que des recherches antérieures ont montré qu’elle peut provoquer de légères altérations dans le corps, y compris l’activation des voies de signalisation associées aux tumeurs.

Les auteurs ont noté que l’étude a ses limites, notamment que le Royaume-Uni n’est pas aussi sujet aux graves incendies de forêt que certaines autres régions du monde, ce qui signifie que ces associations pourraient être plus graves dans les régions qui connaissent une activité de feux de forêt plus intense. Ils notent également que davantage de recherches doivent être effectuées pour mieux souligner comment l’exposition à la fumée peut être associée à la mortalité.