Linh Nguyen, greffier et secrétaire du comté de DeKalb Questionnaire sur les élections primaires de 2022 – Section locale de Shaw

Le candidat du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb, Linh Nguyen, a répondu au questionnaire électoral de la section locale de Shaw pour l’élection primaire du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb.

Le vote se termine pour l’élection primaire dans la soirée du 28 juin.

Nom et prénom: LINH NGUYEN

Quel bureau recherchez-vous ? GREFFIER ET ENREGISTREUR DU COMTÉ DE DEKALB

Quels mandats, le cas échéant, avez-vous déjà occupés ? J’ai été élue présidente de la Ligue des électrices du comté de DeKalb en mai 2020. Sous ma direction, la ligue a organisé 18 événements d’inscription des électeurs et organisé de nombreux forums de candidats au cours des cinq mois précédant les élections de novembre 2020. Les efforts de la Ligue ont contribué au taux de participation historique de 75 % du comté de DeKalb aux élections de 2020.

Ville: DeKalb

Profession: Professeur de chimie à la Northern Illinois University

Éducation: Docteur en philosophie (chimie computationnelle), Université Duquesne, 2013

Maîtrise ès sciences (chimie physique), Université de l’Oklahoma, 2010

Baccalauréat en sciences avec mention spéciale (chimie et biochimie), Université de l’Oklahoma, 2008

Diplôme d’associé en sciences (sciences biologiques),

Collège communautaire d’Oklahoma City, 2006

Site Web de la campagne : https://www.winwithlinhnguyen.com/

Quelles seraient vos trois principales priorités au cours des quatre prochaines années ?

1. Cybersécurité :

La plupart des responsables des autorités électorales, y compris l’autorité électorale du comté de DeKalb, n’ont pas les connaissances technologiques avancées pour faire leur travail de manière fiable. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de bureaux publics utilisant une technologie de pointe capable de lutter contre les menaces de cybersécurité.

Avec un doctorat. en science informatique, j’ai été alarmé d’apprendre que le 11 octobre 2021, le comté de DeKalb a été victime d’une cyberattaque par ransomware. Le système informatique du comté était en panne pendant huit jours jusqu’au 19 octobre. Ma connaissance des systèmes et des pratiques informatiques profitera aux résidents du comté de DeKalb car je garde leurs données en sécurité tout en étant accessibles alors que nous passons le bureau aux normes du XXIe siècle.

2. Transparence et responsabilité :

J’établirai une communication basée sur la technologie entre le bureau du greffier et les électeurs. La communication est en constante évolution, en particulier avec la vitesse des progrès technologiques. Les élus doivent communiquer de manière claire, efficiente et efficace avec leurs électeurs. Une meilleure communication s’accompagne de transparence et de responsabilité. Je donnerai aux électeurs les moyens de me tenir, ainsi que les autres élus, responsables de nos actions et de nos inactions.

3. Droits de vote :

Le droit de vote est sacré pour moi en raison de mes expériences sous le gouvernement autoritaire vietnamien. Je chéris que notre droit de vote soit le pouvoir ultime que nous, le peuple américain, avons pour façonner les politiques publiques qui affectent notre vie quotidienne. Le manque de personnel dans certains bureaux de vote réduit la participation des étudiants, des locataires et des jeunes électeurs. Nous savons tous que les jeunes sont des déménageurs et des locataires. Que les autorités électorales continuent de créer de la confusion et de l’intimidation concernant la résidence des jeunes électeurs afin de créer des obstacles au vote pour les non-encore propriétaires et les jeunes électeurs est injuste et antiaméricain. La plupart d’entre nous, Américains moyens de la classe ouvrière, sommes locataires une fois dans notre vie. Ce n’est pas une raison pour être exclu d’avoir une voix dans l’élaboration des politiques publiques qui affectent nos vies.

Les impôts sont une préoccupation majeure soulevée par les électeurs locaux. Que faites-vous dans le cadre de votre poste pour réduire le fardeau fiscal des résidents ?

En tant que greffier et archiviste du comté, je suis sensible aux préoccupations des résidents concernant le fardeau fiscal. Cependant, le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté n’a pas le pouvoir d’augmenter ou de diminuer la facture d’impôt foncier.

Le bureau de l’évaluateur est celui qui évalue le bien. Selon la loi de l’État de l’Illinois, le greffier du comté / enregistreur reçoit les recommandations des évaluateurs et égalise les évaluations de l’impôt foncier. Le montant final d’une facture d’impôt est déterminé par ce que les organismes fiscaux locaux prélèvent et l’approbation du conseil de comté.

En tant que greffier et archiviste du comté, je veillerai à traiter rapidement la perception des impôts. La tradition dans le comté de DeKalb est terriblement lente. Je vais changer ça.

Je veux aussi m’assurer que les résidents sachent qu’il y a une commission d’appel. Ils ont le droit d’interjeter appel de leurs évaluations foncières s’ils pensent que cela a été fait injustement.

Selon vous, quel niveau de confiance les électeurs ont-ils dans les élections locales ? Qu’est-ce qui motive cette confiance ou ce manque de confiance ?

Je crois que les électeurs actifs du comté de DeKalb ont confiance en nos élections. Malgré le manque de transparence de l’autorité électorale actuelle, il n’y a aucune preuve de fraude électorale à aucun niveau des élections. Ainsi, les habitants n’ont aucune raison de ne pas avoir confiance dans nos élections locales.

Le problème le plus important ici est que le cynisme à l’égard de la politique diminue la participation.

L’année dernière, le taux de participation à l’élection municipale d’avril 2021 était d’environ 15 % par rapport au taux de participation historique de 75 % à l’élection présidentielle de 2020. C’était triste, surtout quand nos élus locaux – les conseils municipaux, les maires, les présidents de village , commission scolaire – ont un impact plus important sur notre quotidien que nos élus fédéraux. Nous permettons à quelques puissants de réduire au silence la majorité ordinaire.

En tant que greffier du comté, je vais établir une communication basée sur la technologie et réorganiser l’éducation des électeurs pour faire face au faible taux de participation.

Cela pourrait également accroître la confiance des électeurs si l’autorité électorale ne commettait pas d’erreurs d’inattention, comme l’envoi d’une nouvelle carte d’électeur avec le mauvais bureau de vote et une faute de frappe dans l’URL du site Web du greffier et de l’enregistreur du comté. Je veillerai à ce que des erreurs irréfléchies qui pourraient coûter de l’argent aux contribuables ne se produisent pas sous ma direction.

Si vous pouviez refaire une décision prise par le greffier du comté au cours des quatre dernières années, quelle serait-elle et pourquoi ?

Nous sommes confrontés à une grave pénurie de juges électoraux cette année, et il y a une raison à cela.

Si je pouvais refaire une décision prise par le greffier du comté au cours des quatre dernières années, ce serait de veiller à ce que les électeurs et les juges électoraux n’aient pas à choisir entre leur santé et leur participation à notre démocratie.

En 2020, au milieu de la pandémie et des modifications des lois électorales, en tant que présidente de la Ligue des électrices du comté de DeKalb, j’ai organisé une assemblée publique avec le greffier du comté pour répondre aux préoccupations des électeurs concernant les élections à venir. L’hésitation du greffier du comté à se conformer aux normes de sécurité requises pour opérer en toute sécurité dans une pandémie a découragé les électeurs et a très probablement conduit à une pénurie de personnel de juges électoraux, dont beaucoup avaient plus de soixante-cinq ans et se sentaient vulnérables pour participer à leurs fonctions électorales. .

En tant que fonctionnaire, je crois qu’il est crucial que l’on puisse mettre de côté sa compréhension personnelle de la science ou son manque de science pour servir le public de manière sûre et efficace.

En plus des élections, le bureau du greffier du comté gère une myriade de fonctions. Qu’apportez-vous à la table que vos adversaires n’apportent pas ?

Mon doctorat ma formation d’informaticien me rend particulièrement qualifié pour ce poste technique. Je suis formé pour générer, traiter et stocker d’énormes données. J’ai les connaissances techniques pour sélectionner des pièces d’équipement et des fournisseurs de technologie vétérinaire afin d’offrir le meilleur service au prix le plus bas. Je peux livrer des dossiers sûrs, complets et disponibles.

Grandir sous le gouvernement communiste vietnamien m’a appris à chérir la démocratie. Si vous jouissez de votre liberté de critiquer vos élus et votre gouvernement à tous les niveaux, vous devez insister pour avoir un accès égal au scrutin pour tous les électeurs éligibles. Lorsque nous voterons tous, nous continuerons d’avoir des élections libres, équitables et accessibles. Et la démocratie l’emporte.

Être présidente de la Ligue des électrices du comté de DeKalb prouve que je suis un leader efficace dans la communauté de DeKalb. Sous ma direction, la Ligue a fixé et atteint de nombreux objectifs, notamment l’organisation de 18 événements d’inscription des électeurs et l’organisation de plusieurs forums de candidats au cours des cinq mois précédant les élections de novembre 2020. Notre effort a en partie contribué au taux de participation historique de 75 % du comté de DeKalb aux élections de 2020.

Ma formation professionnelle, mon histoire de surmonter les difficultés et mon leadership communautaire efficace me qualifient de manière unique pour organiser des élections sûres, justes et accessibles et des dossiers sûrs, complets et disponibles.