Linh Nguyen est le candidat qualifié pour DeKalb County Clerk and Recorder – Shaw Local

Linh Nguyen est le candidat qualifié pour le poste de greffier du comté

Lors d’un récent débat sur WBLK avec le candidat du greffier du comté de DeKalb, Linh Nguyen a déclaré avec enthousiasme qu’elle soutenait le recrutement d’élèves du secondaire pour travailler aux urnes le jour des élections.

L’adversaire de Linh, Tasha Sims, qui a 14 ans d’expérience de travail pour le comté, a rapidement rétorqué que la loi de l’État exige que les travailleurs électoraux aient au moins 18 ans et que le recrutement de lycéens plus jeunes serait illégal.

Une partie des responsabilités professionnelles de Tasha comprend la mise à jour de tous les sites Web du comté. Sur le site Web de la division électorale du comté de DeKalb, les qualifications des juges électoraux du lycée indiquent: “Doit être un junior ou senior au lycée.” Aucune condition d’âge n’est indiquée.

De plus, le Conseil des élections de l’État de l’Illinois répertorie la qualification identique, mot pour mot. (Section du code électoral de l’État de l’Illinois : 10ILCS 5/13-4). Est-ce que Tasha se trompe? Préférerait-elle que les jeunes ne travaillent pas aux urnes? Tasha prétend avoir plusieurs années d’expérience de travail au bureau du greffier.

Lors d’un précédent débat du greffier du comté sur le WNIJ, Tasha n’a pas dit que les élections de 2020 étaient justes, seulement que Biden avait été inauguré. Tasha a-t-elle des informations sur la fraude électorale que 64 juges, d’innombrables secrétaires d’État et des centaines de fonctionnaires électoraux n’ont pas ? Avoir un négationniste en charge des élections est une recette pour un désastre.

Linh Nguyen se passionne pour les élections libres, équitables et accessibles. Et la démocratie. Elle est la candidate la plus qualifiée pour le poste de greffier du comté de DeKalb. Veuillez voter pour Linh Nguyen.

John Mc Farland

Hinckley