Linh Nguyen donnera aux citoyens du comté de DeKalb l’administration experte que nous méritons – Shaw Local

Les électeurs ont de la chance que Linh Nguyen se présente pour se présenter au poste de greffier et recorder du comté lors des prochaines élections.

Linh a compris la nécessité de rationaliser le bureau et de le rendre plus réactif aux électeurs. Elle assurera votre accès à l’information des électeurs grâce à un site Web convivial. L’expérience de Linh dans les données et la résolution de problèmes résoudra la confusion dans les circonscriptions et les bureaux de vote, ce qui permettra d’économiser l’argent des contribuables.

Linh a un comportement calme, respectueux et stimulant. Votre vote pour Linh Nguyen donnera aux citoyens du comté de DeKalb l’administration experte que nous méritons.

Virginie Sherrod, sycomore

Christi Slavenas, Gênes