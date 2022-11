Linh Nguyen, candidat au poste de greffier et enregistreur du comté de DeKalb, comprend que voter est un devoir civique – Shaw Local

Soutenir le vote n’a que du sens. S’engager et célébrer notre responsabilité envers nous-mêmes, voter devrait faire partie intégrante de l’éducation publique, de la vie publique.

C’est pourquoi soutenir Linh Nguyen a également du sens.

La démocratie est sur le bulletin de vote de cette élection de novembre. Enfant au Vietnam, Linh Nguyen a vu ses parents emmenés par des officiers armés pour voter lors d’élections aux résultats prédéterminés. Pour Linh, voter est un privilège, un droit et une obligation, mais elle pense que les obstacles techniques et le manque d’informations diminuent la participation.

Linh estime que la division électorale du greffier du comté de DeKalb doit fournir aux gens les outils techniques qui peuvent les informer et les impliquer. Les sites Web de la Division des élections doivent être intuitifs, accessibles et faciles à naviguer sur les appareils mobiles et les ordinateurs.

Linh aimerait voir les journées électorales locales et nationales comme des célébrations passionnantes de la démocratie qui inspirent et motivent les citoyens à participer. Elle envisage une division électorale qui fournit des orientations de vote pour les lycéens, les étudiants et les résidents des communautés avec un taux de participation historiquement bas.

Les politiciens font campagne auprès des citoyens qui votent. Les opinions et les idées des citoyens non votants sont ignorées et ignorées. L’augmentation du vote augmentera la responsabilité de nos politiciens.

En tant que greffier du comté de DeKalb, Linh travaillera avec passion pour engager tous les citoyens et leur fournir des services sûrs, équitables et accessibles.

Carmella Doyle

Sandwich