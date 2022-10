Linh Nguyen apportera des progrès au bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb – Shaw Local

Le bureau du greffier et enregistreur du comté de DeKalb est non partisan. C’est une distinction importante à faire.

Lorsqu’une personne entre au bureau, peu importe si cette personne est démocrate, républicaine, indépendante ou non affiliée. Ce qui compte, c’est que la personne se présente avec un besoin de service pour résoudre une question ou un problème.

Linh Nguyen est la meilleure personne pour ce bureau. Linh traitera tout le monde avec la dignité et le respect que nous attendons et méritons tous. Elle veillera à ce que tous les aménagements nécessaires soient fournis aux personnes handicapées ou ayant besoin d’une assistance de quelque nature que ce soit pour voter.

Linh est une personne compatissante et patiente qui s’engage à répondre aux besoins de tous les électeurs, quelle que soit leur affiliation politique.

Les compétences technologiques de Linh moderniseront le bureau en augmentant l’efficacité et en faisant gagner du temps et de l’argent aux utilisateurs. Elle introduira l’enregistrement électronique, rejoignant les deux tiers des comtés de l’Illinois qui l’utilisent déjà ainsi que le programme MyDec pour les déclarations de droits de mutation immobilière.

Linh apporte de nouvelles idées et de l’énergie au bureau. Il y a des moments où une nouvelle approche et un ensemble de compétences sont nécessaires, et c’est l’un de ces moments. Le progrès exige innovation et créativité. Linh Nguyen apportera les deux au bureau. N’oubliez pas de voter jusqu’au bout du bulletin de vote et de voter pour Linh Nguyen au poste de greffier et enregistreur du comté.

Randi Olson

Corland