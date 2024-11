L’ingrédient secret derrière Pendleton Whiskey n’est pas celui que vous pensez

Vous pouvez emmener une fille hors de la ville, mais…

Alors que ma voiture s’arrêtait à un panneau d’arrêt, mes yeux écarquillés suivaient silencieusement une jeune famille de quatre personnes traversant la rue dans un chariot tiré par des chevaux à l’ancienne.

– J’avais le sentiment que la ville de Pendleton était sur le point de me faire complètement perdre la ville.

Kay Kingsman

J’étais dans la région pour la première fois pour le Pendleton Round-Up annuel. En tant que résident de Portland/Oregon, j’avais bien sûr entendu parler du Pendleton Round-Up. C’est l’un des plus grands événements annuels de l’État et l’un des rodéos les plus grands et les plus anciens du pays. Mais en tant que personne opposée à la fois à la poussière et à l’essence dans ma voiture, assister au Pendleton Round-Up a toujours été en veilleuse pour moi malgré les excellentes critiques que j’ai entendues.

Cependant, après avoir assisté à mon tout premier rodéo (Rodéo du dix-neuvième juin de huit secondes) et avec la culture cowboy et l’esthétique occidentale qui s’imposent de plus en plus, il était tout à fait normal que cette année m’amène également au Pendleton Round-Up.

Avec mes bottes flambant neuves et une boucle de ceinture qui pesait plus que mon portefeuille, je m’attendais à être frappé au visage avec le sabot de cheval de COWBOY-NESS, ou peut-être même avec un sabot de cheval littéral. Avec le recul, je réalise que j’avais imaginé quelque chose qui ressemble à Frontierland chez Disney. Et oui, j’ai vu beaucoup de chapeaux de cowboy, d’éperons et de jambières alors que je marchais dans la rue jusqu’à un bar local, mais un autre détail a retenu mon attention plus longtemps.

Presque tous les établissements de la ville arboraient fièrement un drapeau Pendleton Whiskey, un autocollant de fenêtre ou, dans le cas d’une personne que j’ai rencontré plus tard, un tatouage.

Ce qui m’a amené à me demander : qu’est-ce qui fait que Whisky Pendleton si spécial que la ville entière s’enduit, sans jeu de mots, de la marque ? Avec mon expérience très limitée d’un seul rodéo, j’avais vu des publicités de diverses sociétés investissant et sponsorisant des rodéos, mais ça… c’était différent. C’était quelque chose de plus profond. Pendleton Whiskey ne ressemblait pas à un timbre publicitaire. Pendleton Whiskey semblait faire partie intégrante du véritable Pendleton Round-Up.

Alors d’accord, en fait, cela a conduit à deux questions : pourquoi le whisky est-il présent au rodéo ?

« Ce n’est pas un rodéo », a corrigé un homme assis au tabouret de bar à côté de moi lorsque j’ai posé la question à voix haute.

Ok, pourquoi le whisky est-il une chose dans un Tour d’horizon. Ou, je suppose, la culture occidentale en général ? Alors que les origines du whisky font l’objet de débats, l’Irlande et l’Écosse se disputant le titre, le whisky est arrivé sur les côtes américaines dans les années 1700 avec les immigrants européens et leur expérience en matière de distillation.

Comme il n’y avait pas de Tik Tok à cette époque, le whisky est rapidement devenu un passe-temps favori des colons américains, ce qui signifiait bien sûr également un favori du bureau fédéral des recettes. Pour éviter les taxes élevées, la fabrication du whisky était en grande partie confinée à la périphérie du nouveau pays naissant. À l’époque, cela signifiait le Kentucky et le Tennessee, mais à mesure que les colons continuaient vers l’ouest, leur whisky aussi.

Peter Burnett via Getty Images

Des saloons aux vieux sentiers poussiéreux, le whisky est devenu la boisson de choix en Occident, y compris dans les rodéos. Comme le terrain, le whisky était rude, brut et, surtout, réel. Comme d’autres aspects de la vie des cowboys, selon l’endroit où ils sont allés et de qui ils l’ont obtenu, le whisky pourrait avoir une brûlure persistante. J’ai grimacé, m’attendant à ce que la même brûlure me recouvre la gorge alors que je commandais mon premier verre à Pendleton, avec du whisky Pendleton bien sûr. Sauf que… aucune brûlure n’est apparue.

J’ai vite appris que la brûlure, ou son absence, se résume à la finition. Tia Bledsoe, directrice du patrimoine de la marque Pendleton Whisky, explique que la composante eau fait toute la différence. Alors que des législations telles que le Pure Food and Drug Act et les critiques de Yelp ont porté la qualité du whisky américain au-delà de son passé de contrebande, Pendleton Whiskey a accès à une certaine eau que l’on ne trouve nulle part ailleurs : la majestueuse eau du glacier du Mont Hood.

Il y a une raison pour laquelle l’Oregon détient la couronne de la meilleure eau du robinet du pays.

Bledsoe décrit la saveur du Pendleton Whiskey comme le complément parfait pour les personnes qui apprécient également les produits complets traditionnellement à base de bourbon et de scotch, et en raison de sa finition unique, il peut également être utilisé pour les boissons spiritueuses claires. En tant que personne qui ne boit pas souvent, la polyvalence du Pendleton Whiskey m’attire sur le plan économique, mais aussi, encore une fois, je pourrais dire qu’il s’agit de quelque chose de plus profond. La marque s’engage à rester fidèle à l’héritage occidental, mais le fait d’une manière qui le rend (à la fois le whisky et le style de vie) accessible et accueillant pour les nouveaux arrivants.

D’accord, donc le whisky est un incontournable des rodéos, et Pendleton Whiskey est bien super d’une qualité étonnante, sa présence au Pendleton Round-Up n’est donc pas surprenante. Cela répondait à une question. Mais pour que Pendleton Whiskey ait une TELLE présence dans l’un des plus grands rodéos…

« … pas un rodéo », m’a rappelé mon voisin du bar avec un petit rire léger.

Tour d’horizon. je censé Tour d’horizon. Ce type avait une audition impeccable. Comment Pendleton Whiskey s’est-il élevé au-delà du simple statut de très bonne boisson lors d’un Round-Up et est-il devenu le noyau même de la communauté ? Pour cette réponse, j’ai dû commencer par le début ; Je suis allé à l’Institut culturel Tamástslikt, le seul centre du patrimoine amérindien le long de l’Oregon Trail.

Kay Kingsman

Tout ce que nous appelons aujourd’hui les États-Unis d’Amérique est, a toujours été et sera toujours une terre natale. Alors que les histoires, les traditions et les cultures des Cayuse, Umatilla, Walla Walla et d’autres peuples autochtones de la région remontent à des temps immémoriaux, l’introduction des chevaux dans la région via le « Nord du Mexique » au milieu des années 1700 a joué un rôle crucial dans l’histoire moderne. L’histoire tribale du Plateau et le Round-Up.

Pas même un siècle plus tard, avec les vagues de colons et les diverses épidémies qui ont suivi, les traités fédéraux ont été rompus, les terres ont été volées, d’horribles « internats » ont été érigés et des centaines de milliers de voix ont été réduites au silence – ou du moins, elles ont essayé pour les faire taire.

Septembre 1910.

Pour la nouvelle ville agricole de Pendleton, dans l’Oregon, la saison des récoltes venait de se terminer et les agriculteurs et les éleveurs avaient quelques semaines devant eux avant de réensemencer. C’était aussi l’une des premières années où les tribus de la région étaient autorisées à se rassembler, et pour certaines, c’était la première fois qu’elles pouvaient renouer avec leurs amis et leur famille d’autres réserves. À la suite d’une célébration précédente comprenant des promenades en bronc, des courses de chevaux, des danses de guerre tribales et des feux d’artifice, les dirigeants communautaires de Pendleton ont collaboré avec les tribus confédérées de la réserve indienne d’Umatilla pour donner vie au Pendleton Round-Up.

Kay Kingsman

Le Round-Up a commencé et fonctionne toujours comme une organisation largement bénévole. Pat Beard, directeur du Pendleton Convention Center, confirme que même si le sport du rodéo a évolué, le Pendleton Round-Up est toujours entièrement axé sur la communauté. En tant que bénévole du Round-Up lui-même, Beard souligne que les partenariats avec des entreprises locales, comme Pendleton Whisky, sont énormes pour maintenir la communauté Round-Up à la tête. «Le Blue Mountain Community College aide à la construction et à l’infrastructure [of the Pendleton Round-Up]. Les groupes de service et les groupes communautaires utilisent le Round-Up pour leur grande collecte de fonds de l’année. La communauté se rassemble est le succès de la rafle.

À son tour, le Round-Up garantit que ses marques partenaires incarnent les mêmes valeurs avec des initiatives de financement sponsorisées telles que «Assez résistant pour porter du rose» pour sensibiliser et collecter des fonds pour les programmes de soutien au cancer du sein dans la communauté locale. En plus des nombreuses organisations que Pendleton Whiskey soutient à travers le Round-Up, ils consacrent également une partie de leurs bénéfices à des causes spécifiques telles que leur Édition militaire qui soutient les familles d’anciens combattants et leur édition Champions pour honorer les champions du Round-Up et les 1 200 bénévoles – vendu uniquement dans l’Oregon !

Lorsque j’ai demandé aux autres participants du Round-Up ce qu’ils aimaient le plus dans l’événement et ce qui les faisait revenir, je m’attendais au départ à ce que les réponses soient centrées sur l’enthousiasme des broncos, ou l’agilité des coureurs de relais, ou la férocité des coureurs. les cavaliers de taureaux. Je m’attendais à quelques clins d’œil aux fêtes, ou à la variété des vendeurs, ou même aux plats réconfortants. Cependant, la plupart des histoires que j’ai entendues n’étaient que cela.

Des histoires.

Kay Kingsman

Des histoires de familles réunies au Round-Up, rattrapant leur retard dans leur propre langue – c’est ainsi depuis le début. Pendant une semaine en septembre, une ville de seulement 17 000 habitants accueille une foule de 80 000 personnes. Cela semble presque incroyable, mais pour Pendleton, c’est aussi simple que de se tenir main dans la main. Le cœur du mode de vie occidental est la communauté, et pour Pendleton, cette communauté se manifeste comme « … le Pendleton Round-Up ? J’ai levé les sourcils vers mon voisin du bar.

Mon voisin a souri et m’a levé son verre : « Maintenant, tu comprends. »

Le Round-Up lui-même est l’histoire d’une reconnexion et d’une réimagination de ce à quoi la vie en Occident (et au-delà) peut ressembler si nous travaillons ensemble – et cela inclut les entreprises. Investissez dans la communauté et la communauté investira en vous. C’est l’ingrédient secret, à la fois dans la vie et dans ma boisson.

L’esprit de la ville est le Pendleton Round-Up, et l’esprit du Round-Up est le Pendleton Whisky.